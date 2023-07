Kailangan na ng batas para sa mga motorcycle taxi

Apat na taon na ang nakalipas ng magsimulang gumawa ng “pilot study” ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board (LTFRB) patungkol sa paggamit ng motorcycle-for-hire o motorcycle taxi bilang public transport.

Pero hanggang ngayon ay wala pa ring napapakitang resulta sa pag-aaral na ito.

Ang ganitong mga pag-aaral ay karaniwang tumatagal lamang ng ilang buwan. Sa apat na taon na pinamahalaan ng LTFRB ang pilot study sa pamamagitan ng Motorcycle Taxi Technical Working Group (MC Taxi TWG) nito, marahil naman ay mayroon ng nabuong konklusyon ang ahensya kung dapat bang gamitin ang motorcycle taxi bilang pampublikong sasakyan.

Hindi maikakaila na maraming commuter ang pabor sa paggamit ng motorsiklo bilang public transport. Sa matrapik at mataong mga lugar sa Metro Manila at iba pang urban center, mas matipid at mas mabilis na mag-book ng motorcycles-for-hire para makarating sa paroroonan. Kapag umuulan lang humihina ang kita ng mga motorcycle taxi.

Bago pa man nauso ang mga motorcycle taxi, matagal nang ginagamit ang motorsiklo bilang pampublikong sasakyan sa maraming parte sa Mindanao, kasama na ang Davao City. Dito nagmula ang terminong “habal-habal.”

Kaya naman nagtataka ang inyong Kuya Pulong kung bakit ang MC Taxi TWG ay hindi pa rin matapos-tapos sa ginagawa nitong pag-aaral. Sa kasalukuyan, nakapako sa 45,000 na motorcycle taxi ang mga kalahok sa pilot study. Ang mga ito ay mula sa mga operator ng Angkas, Move It at Joyride.

Walang planong dagdagan pa sa ngayon ng MC Taxi TWG ang bilang ng mga kalahok sa pilot study, gayong padami ng padami ang mas pabor na sumakay sa mga motorcycle taxi. Ilang mga transport advocacy groups din na tulad ng CitizenWatch Philippines, Bantay Konsyumer, Kalsada, Kuryente at The Passenger Forum ang nanawagan sa TWG na dagdagan na ang mga slot para sa mga motorcycle taxi.

Ito ay para na rin maiwasan ang pagsakay ng mga commuter sa mga iligal na habal-habal na ang mga rider ay walang kaukulang training at insurance. Sa kakulangan ng mga motorcycle taxi, napipilitan ang maraming commuter na tangkilikin ang mga hindi rehistradong habal-habal na karaniwang nakatambay sa mga mall at iba pang pampublikong lugar para maghanap ng pasahero.

Dahil tila wala pa ring balak ang TWG na tapusin ang pilot study nito at para maisaayos na ang sistema sa pamamahala sa mga motorcycle taxi, dapat ay makapagpasa na ng batas patungkol sa pag-regulate at pagiging ligal ng ganitong uri ng public transport.

Ang House Bill 4470 na nai-file ng inyong Kuya Pulong noon pang nakaraang taon ang isa sa mga panukalang batas na ang layunin ay maisaayos ang sistema sa paggamit ng motorcycle taxi bilang pampublikong sasakyan. Kasama natin sina Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Cong. Edvic Yap sa paghahain ng bill.

Mahalagang may ganitong batas para sa mga motorcycle taxi. Titiyakin ng batas na ang mga commuter ay ligtas at kampante dahil lalagyan ng speed limit ang paggamit ng motorcycle taxi.

Gagawing requirement din na ang rider ay dapat na may professional driver’s license at nakapasa sa mga practical at written exams na patungkol sa paggamit ng motorcycle-for-hire. May panukala rin tayong dapat ay dumalo sa isang safety training seminar kada taon ang rider.

Ilan lamang ito sa mga probisyon sa HB 4470 na ang layunin ay maging ligal, ligtas at komportableng uri ng public transport ang mga motorcycle taxi.

My 14 pang bills pa na kahalintulad ng aming panukala ang nakabinbin sa Kamara de Representante.

Noong nakaraang Kongreso ay naipasa na ang motorcycles-for-hire bill ng Kamara pero kinulang ng oras para ito ay maaprubahan ng Senado at maging batas. Umaasa tayo na sa pagbubukas ng second regular session ng 19th Congress ngayong buwan ay mabilis na maaaksyunan ang mga bills patungkol sa motorcycle taxi para mapamahalaan na ng maayos ang ganitong uri ng public transport at matiyak ang kaligtasan ng mga commuter.