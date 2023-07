NAKABALIK na sa ensayo ng Gilas Pilipinas sina Bobby Ray Parks, RR Pogoy at Calvin Oftana.

Nakakumpleto ng 16 players ang Nationals sa unang praktis sa Meralco Gym ilang araw pag-uwi kasunod ng six-game trip sa Europe.

Wala pa si injured Scottie Thompson, nagpakita rin ang galing injuries na sina AJ Edu at Dwight Ramos.

Nasa US pa sina Kai Sotto at Jordan Clarkson na kandidato pa rin bilang naturalized player kasama sina Justin Brownlee at Ange Kouame.

Committed pa rin si Clarkson sa Gilas, ang hindi lang sigurado ay kung kailan darating ang Utah Jazz star.

“We’re trying to get him in as early as possible,” ani coach Chot Reyes Lunes. “And our hope is he’s able to join us for the China trip.”

Nasa iskedyul ng Gilas ang pocket tournament sa China sa kaagahan ng susunod na buwan bago ang 2023 FIBA World Cup sa Aug. 25-Sept. 11. (Vladi Eduarte)

