Isang buwan bago nakapag-move on: Andrea nakakaloka ang mga pasabog sa ex!

Trending at naging topic ng madlang pipol ang interview ni Vice Ganda kay Andrea Brillantes sa vlog ng Unkabogable Star.

Sa nasabing vlog ay pinag-usapan nila ang pagiging Gen Z ni Andrea at ang naging trip ng aktres sa Spain.

Kahit hindi nila binanggit ni Meme Vice ang pangalan ni Ricci Rivero ay nilinaw ni Andrea na hindi ang nasabing breakup ng dati niyang boyfriend ang purpose ng kanyang pagpunta sa Spain kahit pa nga heartbroken siya that time.

Dagdag pa niya, kahit heartbroken ay hindi siya umiyak habang nasa Spain bagkus ay nag-soul searching daw siya.

Ayon kay Andrea, usually daw 5-9 business days lang ay nakaka-move on na siya, pero itong huli raw ay isang buwan ang itinagal bago siya naka-move on.

“Ito in fairness sa kanya, nag-one month siya, nag-one month talaga akong nalungkot at tsaka hinayaan ko talagang maging malungkot ako, iyak talaga ako, sa one month na ’yon parang lahat ng stages ng acceptance naranasan ko,” kuwento ni Andrea.

“Hindi ko nadaanan ‘yung depression, nag-anger, nag-bargaining ako nang matagal, siguro one week akong bargaining, tapos boogsh acceptance agad, one week akong anger, tapos denial,” dagdag pa niya.

Pinaliwanag ni Andrea na ang bargaining ay ang pag-try na muli pang makipagbalikan.

“Actually, isang beses lang akong nakikipaghiwalay po kasi hindi po ako napapagod pagdating sa love.”

Aminado si Andrea na ‘bakla’ siyang magmahal o bonggang magbigay ng regalo sa dyowa.

Sa katunayan nga raw ay umabot ng 1 million ‘yung pinakamahal na regalo na naibigay niya sa kanyang dating dyowa.

Binuko naman ng kapatid ni Andrea na pinush ng aktres na mapasama ang ex-dyowa nito sa isang project, na kahit walang budget at sa aktres na lang ibinawas ang TF para sa guy, pero wala naman daw pinagsisihan si Andrea sa bagay na ‘yon.

“Kahit saan ho, wala akong pinagsisihan kasi nagmahal ako, kung meron man akong pagsisisihan, ‘yung mga bagay na nasabi kong masakit, kasi aaminin ko, hindi rin ako perfect na girlfriend, lalo na bagets-bagets pa ako, ang dami ko ring hindi magandang nagawa,” sey ni Andrea.

Nabanggit ni Meme Vice na noong panahon nila ay usong-uso sa mga naghiwalay na mag-dyowa ang bawian ng mga ibinigay nilang gamit sa isa’t-isa kapag hindi naging maganda ang breakup, kaya tinanong niya si Andrea kung nagsoli ba ang aktres ng mga regalong ibinigay rito ng ex dyowa?

“Hindi. Sentimental po ako,” sagot ni Andrea.

Pero may isa raw na regalo na balak niyang isangla kasi hindi raw niya nakikita na susuotin pa niya ito. Ayaw naman daw niya itong ibalik dahil sayang naman daw ang kikitain niyang pera kapag binenta niya ito.

“Wala naman bang required na isoli?” dagdag na tanong ni Meme Vice kay Andrea

“Kasi, Meme, kapag kinuha ko po lahat ng ibinigay ko sa kanya, wala na siyang gamit sa condo niya. Hindi ko gagawin ‘yon!” sagot ni Andrea.

Napa-“Oh my God!” at napa-brush ng buhok si Meme Vice sa naging sagot ni Andrea.

Kaya raw niya mag-confront ng third party basta raw may proof siya at naging tama raw ang kanyang naging gut feel.

“Pag tatanungin ‘yung ex ko, lagi nilang sasabihin ako ‘yung controlling, lagi ako ‘yung possessive, lagi akong tama, napapatunayan ko po siya all the time.”

“Alam mo po, pag nag-break kayo, madalas doon ninyo malalaman lahat na ito na pala nangyari nun… ang daming nag-i-spill ng tea kapag nag-break na. Sa akin po, mas ‘yung boyfriend mo ‘yung pagalitan mo, eh, kaysa ‘yung girl,” sey pa ni Andrea.

Aminado rin siya na nagawa na niyang mag-confront ng third party. Aniya, tinanong niya ‘yung girl na tinutukoy niyang third party dahil kilala raw niya ito.

Tinanong din ni Meme Vice kung bakit naging madali ang pag-move on ni Andrea.

“Ang dami ko po kasing pinagdaanan sa life, bakit ako mag-aano sa lalaki lang, there’s so much more to this life than just one boy,” ang bonggang sagot ni Andrea.

Hinirit pa ni Andrea na dapat isipin ang nakaka-turn off sa ex.

“Minsan kung hirap ka mag-move on, kailangan mo talagang isipin ‘yung mga bagay na, ‘Talaga ba? Iiyakan ko ‘yung lalaki na hindi nagpapa-laundry nang isang taon?’ Ganun!”

Ang bongga ng pagiging positive sa buhay ni Andrea at for sure marami siyang mai-inspire kung paano mag-move on agad sa relationship.

Bonggels!

