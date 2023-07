Inspirasyon sa Hermes Birkin bag, pumanaw na

Pumanaw na sa edad na 76 noong July 16 ang English-French model-actress-singer na si Jane Birkin na naging inspirasyon ng Birkin handbag ng pamosong designer label na Hermes.

Natagpuan walang buhay si Birkin sa kanyang bahay sa Paris. Noong 2021 ay na-stroke si Birkin.

Nakilala si Birkin, na isang style icon noong dekada ‘60 at ‘70, sa kanyang professional and personal relationship sa musician na si Serge Gainsbourg.

Sumikat ang naging song nilang dalawa na ‘Je t’aime… moi non plus’. Nagkaroon sila ng anak na si Charlotte Gainsbourg na isa ring actress-singer.

Pumanaw na si Serge Gainsbourg noong 1991.

Bago nakilala ni Birkin si Gainsbourg, kasal si Birkin sa British composer na si John Barry. Meron silang anak na si Kate Barry na isang fashion photographer sa Vogue. Pumanaw na ito noong 2013 sa edad na 46.

Nagkaroon pa ng isang anak si Birkin na si Lou Doillon na isang model-actress. Anak niya ito sa French film director na si Jacques Doillon.

Ilang kilalang pelikulang nagawa ni Birkin ay ang ‘Blow-Up’ (1966), ‘Death on the Nile’ (1978) at ‘Evil Under The Sun’ (1982).

Nag-release ng self-penned album si Birkin in 2002 titled ‘Arabesque’ at collection of live recordings noong 2009 na ‘Jane At The Palace’.

Ang kuwento naman kung paano pinangalan ng Hermes owner na si Jean-Louis Dumas ang Birkin bag kay Jane Birkin ay nagsimula sa isang late-night flight mula Paris to London.

Magkatabi sa first class sina Birkin at Dumas. Bitbit ni Birkin ang signature wicker basket nito na gamit niya para sa ilang gamit tulad ng makeup, perfume, passport, etc.

Noong ilagay daw ni Birkin sa overhead compartment ang basket, nahulog ito at kumalat sa sahig ang mga laman nito.

Tumulong si Dumas na pulutin ang mga gamit at sinabi niya kay Birkin na ang kailangan nito ay handbag na may pockets. Naging sagot ni Birkin ay kapag nakagawa na raw ang Hermes ng bag na kasya ang lahat ng gamit niya, hindi na raw niya gagamitin ang kanyang basket.

Doon na nagsimula si Dumas na i-design ang kauna-unahang Birkin Bag. Ni-launch ang unang Birkin Bag in 1984 at niregaluhan ni Dumas si Jane ng 40cm Birkin na kasya ang lahat ng essentials niya. Ang retail price ng bag ay $2,000.

Pina-auction ni Jane ang original Birkin bag niya in 2011 sa halagang $162,000 to support earthquake relief efforts in Japan.

Kahit na hindi paid ambassador si Jane ng Hermes, pinadadalhan siya ng free bag at annual payment dahil sa paggamit ng pangalan niya. Dinu-donate naman ni Jane sa various charities ang natatanggap niyang bayad na £30,000. (Ruel Mendoza)