‘Ibong Adarna’ naispatan sa Mt. Apo

Isang mahiwagang ibon na kilala sa alamat ng Pilipino ang nakita sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo.

Ibinida ito ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) Davao sa kanilang Facebook page.

“Yes, it’s the ‘Ibong Adarna’ but no, not in the Kingdom of Berbania. This strikingly beautiful bird was captured in the tropical forest of Mt. Apo,” saad nito.

Ayon sa DENR Davao, ang ibon na may kahanga-hangang kulay ay ang “Philippine Trogon”.

Ang mga lalaking Philippine Trogon ay may matingkad na kulay habang ang mga babae ay nagtataglay ng malumanay na kulay na mustard-yellow sa ilalim at isang olive-brown na ulo.

Kinakain nila ay mga insekto at prutas at naninirahan sa mga guwang ng puno.

Mailap umano ang mga ito sa mga tao at masaya sa mas madidilim na bahagi ng kagubatan.

Katutubo sa bansa ang mailap at may mahabang buntot na ibon at nauugnay sa sikat na alamat na “Ibong Adarna”.

“Please help protect and preserve these legends,” dagdag pa ng DENR Davao. (IS)