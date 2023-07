Gusto raw maging katulad ni Piolo: Inigo palaging dini-display abs

May ilang netizen na nagtatanong kung bakit laging nakahubad sa kanyang social media account si Inigo Pascual?

Sa mga photo o video raw kasi ay lagi siyang walang shirt at naka-shorts lang. Lagi rin daw itong nasa beach o swimming pool na tila nang-aakit sa mga accla.

Mabuti na lang daw at maganda ang katawan ng anak ni Piolo Pascual, kaya laging pinupusuan ang mga sexy post nito sa Instagram.

Pero may dahilan pala kung bakit laging gustong ipakita ni Inigo ang kanyang hubad na katawan sa Instagram. Dahil sobrang iniidolo niya ang kanyang daddy na si Piolo na super-fit pa rin ang pangangatawan sa edad na 46.

Ayon kay Inigo, gusto niyang maging kasing-fit ang katawan niya tulad ng kanyang ama kapag dumating siya sa ganung edad.

“People always get surprised when I show them a pic of my dad. You make getting older, look so easy and simple. The Goal is to be like this at 45,” caption ni Inigo sa isang dating post niya sa IG.

Kaya kapag nagpo-post daw na naka-shirtless si Inigo, ibig sabihin ay kaka-workout lang daw niya at proud siya sa pagiging fit niya ngayon dahil kailangan daw niya ito sa kanyang trabaho bilang isang actor at singer.

“It’s part of the job. It’s part of what I signed up for. You’ve got to be prepared anytime you’re needed for a role. So my default is you have to live your best so that when you get a role that requires a certain look, then, you’re ready. My investment is myself. So I have to take care of my investment. I always have to be ready when there’s a good role. I always want to be the best version of myself while I still can do it,” sey pa ni Inigo.

‘Yun na! (Ruel Mendoza)

