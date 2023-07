Game changer para sa taumbayan

Matapos magdesisyon ang Korte Suprema sa isyu ng agawan sa hurisdiksiyon sa Fort Bonifacio Global City at ilang barangay sa Makati ay inaasahang matatamasa na ng mga residente lalo na sa mga estudyante ang mga benepisyong maaaring matanggap mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig.

Magiging game- changer para sa mga residente at mga estudyante ng sampung EMBO barangay at Fort Bonifacio ang mapabilang ngayon sa pamamahala ng Taguig City government dahil ibubuhos ang mga serbisyo at programang dapat na matagal na nilang natamasa.

Isa na rito ang scholarship na ibinibigay sa lahat ng mga estudyante sa lungsod. Uulitin ko—lahat ng mga estudyante, walang maiiwanan dahil ang scholarship na ibinibigay ay hindi lamang para sa mga matataas ang IQ o Intelligence Quotient.

Hindi lamang mataas na IQ ang sukatan ng katalinuhan dahil ayon sa mga eksperto, may apat na uri ng intelligence tulad ng emotional quotient (EQ); social quotient (SQ); at adversity quotient (AQ).

Sa napakatagal na panahon ay nakatutok lamang ang mga paaralan sa IQ bilang sukatan ng katalinuhan kaya ang mga nagtatamasa lamang ng scholarship ay yaong mataas ang IQ at naisantabi ang mga estudyante na mataas ang EQ, SQ at AQ.

Pero may pag-asa ang mga estudyanteng nasa ganitong antas dahil sa Taguig City ay walang pinipili sa mga binibigyan ng scholarship, walang diskriminasyon at hindi IQ lamang ang ginagawang pamantayan para mabigyan ng scholarship ang mga estudyante.

Noong nasa poder pa ng Makati City ang sampung barangay at Fort Bonifacio, hindi lahat ng mga estudyante sa lugar ay maaring maging scholar.

Kailangang mapatunayan muna ng isang estudyante na siya ay may natatanging talino para mapabilang sa tinatawag na “cream of the crop” para mabigyan ng scholarship.

Pero para sa Taguig City government, lahat ng estudyante ay scholar at nagiging bahagi ng mga programang panlipunan dahil bahagi sila ng adhikain na umangat ang buhay.

Dahil pinal na ang desisyon ng Korte Suprema na ang Taguig City ang may hurisdiksiyon sa Fort Bonifacio Global City at sa sampung EMBO barangay, kasali na ang mga bagong residente sa lahat ng programa ng pamahalaang lungsod.

Masuwerte ang mga estudyante mula sa sampung barangay dahil walang maiiwan sa kanila para sa inaasam na pangarap at pag-unlad.

Lahat ay mabibigyan ng scholarship at oportunidad para mabago ang buhay ano man ang academic performance ng mga ito.

Bawat scholarship na ibinibigay sa mga estudyante ng Taguig City ay may katapat na suportang pinansiyal mula P15,000 hanggang P50,000 depende sa uri ng scholarship ng bawat estudyante.

Dito makikita na ginagamit nang husto at tama ng pamahalaan ng Taguig ang kanilang pondo batay sa pangangailangan sa ilalim ng kanilang scholarship program upang masigurong maipagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang edukasyon.

Masuwerte ang mga estudyante sa Taguig City dahil nakasuporta ang kanilang pamahalaan sa kanilang pagsulong para sa kanilang mga pangarap.

Lahat ay binibigyan ng pagkakataon na mailabas ang kanilang potensiyal hindi lamang sa akademya kundi sa iba pang aspekto tulad ng talento at skills na magiging susi para sa kanilang magandang kinabukasan at magiging ambag sa lipunan.

Malinaw ang mensahe ng Taguig City government: lahat ay binibigyan ng oportunidad para umangat dahil ang edukasyon ay para sa lahat, hindi lamang para sa mga matatalino.

Para sa mga magulang na ang laging idinadahilan ay mahirap lang sila at walang kakayahang pag-aralin ang mga anak, hindi na ngayon dahil ang Taguig City government ay may programa para sa lahat ng estudyante ng lungsod dahil sa Taguig City, kasama ang lahat sa pag-angat at pag-unlad.