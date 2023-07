Frankie Ferrari, Richard Jefferson palitan ng jersey

KAKAIBANG jersey swap ang ginawa ni Memphis Grizzlies guard Frankie Ferrari sa Las Vegas Summer Game.

Kay NBA analyst Richard Jefferson, retiradong NBA player, binigay ng undrafted rookie ang kanyang jersey.

Pagkatapos ng 100-69 win ng Grizzlies sa Lakers nitong Linggo (Manila time), nilapitan ni ESPN courtside reporter Katie George si Ferrari

“Do you know who Richard Jefferson is?” tanong ni George, sinagot ng player ng oo.

Binanggit ng reporter na puring-puri ng analyst ang laro ni Ferrari na nag-ambag ng 4 points, 3 rebounds, 3 assists sa loob ng 16 minutes.

Nagbiro si George na walang masyadong jersey si Jefferson, NBA champion sa Cleveland noong 2016, at kung maaari ay ibigay ni Ferrari ang suot.

Sumundot si Ferrari na kailangan kapalit ang polo shirt ni Jefferson.

Sabay naghubad ang dalawa, nag-abutan at parehong sinuot ang nakuha. (Vladi Eduarte)