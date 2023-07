Franchesca Largo takmau sa PSC Women’s Rapid Chess

NAGKAMPEON si Franchesca Largo sa Philippine Sports Commission (PSC) Women Rapid Chess Tournament nitong Linggo sa Athlete’s Dining Hall ng PhilSports Complex sa Pasig City.

Kumolekta siya ng 4.5 puntos sa limang laro para makuha ang korona.

May gaya niyang puntos si Rizalyn Jasmine Tejada, pero matapos ipatupad ang tie break points ay sinungkit ng ni Largo ang first place at nagkasya sa pangalawa ang huli.

Umiskor si Largo ng mga panalo laban kina Beatriz Anne Barbosa, Keira Alexandria Aviso, Arleah Cassandra Sapuan at Kate Nicole Ordizo, habang tabla kay Bea Mendoza sa Round 4.

May tig-4.0 markerss, nagtabla sa ikatlo hanggang ikawalong puwesto sina Mendoza, Ayana Nicole Usman, Me Ann Joy Baclayon, Ordizo, Divine Grace Luna at Kaye Lalaine Regidor.

Sina Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard ‘Dickie’ Bachmann, Commissioner Olivia ‘Bong’ Coo, dating long jump queen Elma Muros-Posadas, National Chess Federation of the Philippines CEO Grandmaster Jayson Gonzales, NCFP Legal Counsel Atty. Nikki de Vega at Woman GM Janella Mae Frayna ang mga bumisita sa kaganapan.

Ito ay nagsisilbing panimulang Gawain ng PSC at BCFP sa paghahanda para sa 2024 Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) sa Thailand.

Pormal na binuksan ang PSC ang Women’s Indoor & Para Games Festival noong Linggo sa nasabi ring complex. (Elech Dawa)