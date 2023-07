Eric flinex ang katawan

Ginulat ni Eric Quizon ang maraming netizen dahil sa pagpapakita niya ng kanyang abs sa social media.

Sa edad na 56, physically-fit pa rin si Eric at kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga aktor na mahilig mag-flaunt ng kanilang abs sa TikTok at Instagram.

Pinusuan ng maraming accla ang photo na ito ni Eric na nasa shower siya at suot ay gray sweatpants at unbuttoned black long sleeved polo shirt at kita ang kanyang matitigas na six-pack abs.

“Not a shameless selfie in one of my favorite places in PI. I will be back soon,” caption pa ni Eric sa kanyang sexy photo.

Sa Balesin Island pala kuha ang photo na ito ni Eric kunsaan siya nagbakasyon. Paboritong vacation destination pala ni Eric ang Balesin kapag nandito siya sa Pilipinas.

Ilan sa mga comment na natanggap ni Eric sa kanyang sexy post ay “Looking good direk,” “Do I see six packs?” “Seductive,” “What a hottie!!!” “Grabe yan,” “Papa-ble pa rin c direk,” at “Pahawak ng abs.”

Simula pa noong pasukin ni Eric ang showbiz ay marami na ang humanga sa ganda ng katawan niya.

Nagsimula bilang male model si Eric at sumali pa siya sa modeling competition na ‘Body Shots’ bago siya na-introduce sa unang pelikula niya na ‘Bata-Batuta’ noong 1987. (Ruel Mendoza)

