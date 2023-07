Dwyane Wade bumili ng share sa women’s hoop

BUMILI si dating NBA star at Naismith Memoiral Basketball Hall of Fame Class of 2023 inductee Dwyane Wade ng minority stake sa WNBA franchise Chicago Sky, ayon nitong Linggo kay Alexa Philippou ng ESPN.

Nasa 10 percent stake lang ang binenta ng Sky, maliit lang ang share ni Wade at hindi ibinunyag.

Sumama sa ownership group ng team si Wade dahil paborito raw ng ina ang Sky at lumaki siya sa Chicago. Aaprubahan pa ng WNBA board of governors ang pagkakasama ni Wade.

May stake rin si Wade, 41, sa Utah Jazz na binili niya noong 2021, at sa Major League Soccer team Real Slat Lake na binayaran naman niya nitong nakaraang taon.

Nasa No. 5 spot sa Eastern Conference ang Sky sa 8-12 record.

Sa 17-year pro career ni Wade sa NBA, 16 na taon ang ginugol niya sa Miami Heat. Wagi ng tatlong championship, 13-time All-Star, nag-Finals MVP at All-Star MP din. Nagretiro siya noong 2019. (Vladi Eduarte)