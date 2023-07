DOTr kinasa baklas prangkisa sa jeepney strike

Nagbigay ng mahigpit na babala ang Department of Transportation (DOTr) laban sa mga lalahok sa tatlong araw na tigil-pasada sa July 24-26.

Sa pamamagitan ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairman Teofilo Guadiz III, sinabi nitong maaaring makansela o tanggalan ng prangkisa ang mga lalahok sa jeepney strike sa susunod na linggo.

“There will be a due process. We will first ask them to show cause why their franchise will not be revoked and if their explanation is not satisfactorily, we either revoked them or we suspend their franchise,” wika ni Guadiz sa isang television interview.

Sa kabila nito, minaliit ng LTFR­B ang ikinasang tigil-pasada ng Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers (Manibela).

Sa huling jeepney strike nila noong Marso, 8% lamang ng kabuuang jeepney sa Metro Manila ang lumahok sa tigil-pasada.

“If we were to deduced based from last strike conducted by Manibela, they were roughly about 8.7% for the NCR region that’s why we’re not that much concerned about the effect of this strike but nevertheless we are taking all the necessary precautions,” wika ni Guadiz.

Dahil dito, ilalarga umano ng gobyerno ang “libreng sakay” sa mga pasaherong maaapektuhan ng 3-day transport strike sa susunod na Linggo kung saan ang unang araw ng tigil-pasada ay masasabay sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Kongreso.

Giit naman ni Manibela President Mar Valbuena, kung suspindihin man o bawiin ang kanilang prangkisa ay mas lalong mahihirapan sa pagbibiyahe ang mga pasahero.

Inaasahan ng grupo na nasa 45,000 hanggang 50,000 driver at operator ang makikiisa sa kanilang tigil-pasada. Layunin nilang ipatigil ang phaseout ng mga jeepney at sipain sa puwesto sina DOTr Secretary Jaime Bautista at Guadiz ng LTFRB. (Natalia Antonio)