Comelec inipit suweldo, benepisyo ng mga pasaway na empleyado

Nagpasa ng resolus­yon ang Commission on Elections (Comelec) en banc upang ipitin ang suweldo at benepisyo ng mga opisyal at empleyado na may unliquidated cash advances.

“The Comelec passed a resolution stating that all those with unliquidated cash advances na mga official namin at employee, lahat ng salaries nila and benefits, will be withheld until they are able to liquidate the remaining cash advances,” wika ni Comelec Chairman George Garcia sa kanyang talumpati sa u­nang Comelec Procurement Summit.

“In fact, kasama na rin doon lahat ng other… actions even including filing of criminal cases against individuals who will not properly liquidate,” dagdag pa niya.

Nilinaw din ni Garcia na hindi lang P2 bilyon kundi P7 bilyon ang orihinal na unliquidated cash advance dahil ang report ng Commission on Audit (COA) ay sumasakop lamang sa u­nang quarter ng 2022.

Gayunman, nasa P700 milyon na lamang ang kailangang i-liquidate ng mga empleyado.

“Hindi po P2 billion, P7 billion pa nga po ‘yon. 7 billion [pesos] ‘yon noong nakaraang taon. 2 billion [pesos] noong early part ng 2022. Ngayon po, P700 million na lang. Before the end of this year, gagawin natin na mas mapababa pa ‘yon hanggang mga P200 million kung hindi man hanggang P100 million,” paliwanag pa niya.

Tiniyak pa ni Garcia na papanagutin nila ang mga opisyal at empleyadong mabibigong mag-liquidate ng cash advance. (Mina Navarro)