COA dinikdik PTV sa P75M DOT ads

Kinalampag ng Commission on Audit (COA) ang People’s Television Network, Inc. sa hindi pa nareresolbang P75.78 milyong advertisement ng Department of Tourism (DOT) sa programang Kilos Pronto.

Sa kanilang 2022 audit report, binanggit ng mga state auditor na ang dalawang notices of suspension (NS), sa halagang P60.009 milyon at P15.789 mil­yon ay naging notices of disallowance (ND) na. Ang dalawang ND ay inaapela pa ng PTNI.

Kapag nag-isyu ng ND ang COA, kailangang ibalik ang pera sa gobyerno ng taong nag-apruba ng paglabas ng pondo.

Noong 2018, nag-resign si dating DOT Secretary Wanda Tulfo-Teo matapos makuwestiyon sa pagbibigay nito ng ads sa Bitag Media Unlimited, Inc. na minamay-ari ng kapatid nitong si Ben Tulfo.

Itinanggi ng dalawang magkapatid na Tulfo na may ginawa silang pagkakamali pero hindi na isinoli ang kinukuwestiyong pondo.

Kabuuang P128.612 milyon ang notice of disallowance ng PTNI, kung saan P75.78 milyon ay mula sa kontrobersiyal na ads ng DOT sa panahon ni Teo.

Ang kopya ng audit report ay natanggap na ng Board ng PTV pati na kay General Manager Julio Castillo Jr. noong June 8, 2023.