Carlos Alcaraz binulilyaso si Noval Djokovic sa ika-5 titulo

Diniskaril ni Carlos Alcaraz ang tangkang fifth straight title at record-tying eighth overall sana ni Novak Djokovic sa Wimbledon.

Hindi nabahag ang Spaniard sa mas astig na Serb champion. Igibapang ni Alcaraz ang 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 win sa finale nitong Linggo para kalsuhan din ang 34-match winning streak ni Djoko sa All England Club.

Mas marami pa ang grand slam titles ni Djokovic, 36, sa edad na 20 ni Alcaraz, dinagdag ang Wimbledon sa kanyang 2022 US Open crown.

Sabay sa palitan ng palo ng dalawa sa Centre Court ang sagutan ng chorus na “Car-los!” at “No-le!”

“Didn’t get down, didn’t give up,” bulalas ni Alcaraz, third-youngest man na nanalo sa grass court major sa Open era na nagsimula noong 1968 pagkatapos nina Boris Becker at Bjorn Borg.

Naiyak si Djokovic sa trophy ceremony pagkatapos ng 4 1/2-hour back-and-fourth match.

“I haven’t played a player like him. Ever,” deklarasyon ni Djoko na nakaribal na sa court sina Roger Federer, Rafael Nadal at Andy Murray. “He’s proven that he’s the best player in the world, no doubt.” (Vladi Eduarte)