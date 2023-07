Bet mo? Tempura veggies, nagte-trending

Forda healthy! Kung bet mo rin ng street foods pero healthy version, aba try mo na itong nagte-trending na kainan sa Mandaluyong City.

Pinost ito kamakailan ng food vlogger at mukbanger sa TikTok na si KaFoodTrip (@kafoodtrip2022).

Ito ang tempura veggies na ibinebenta malapit mismo sa Parklea Terminal.

Katabi nito ang iba’t-bang street foods pero hindi pwedeng ‘di mo ito madaanan at mapansin dahil sa kakaibang pakulo nito.

Ilan sa mga pritong gulay na kanilang ino-offer ay breaded pechay, kalabasa, sitaw, talong at talbos ng kamote! Bahay kubo yarn?

Nagsisimula umanong pumwesto ang aleng vendor nito tuwing alas-kwatro ng hapon na talaga namang dinudumog at pinipilahan agad ng mga tao.

Bukod dito, mayroon din daw silang sariling sauce na binabalik-balikan ng kanilang mga suki.

Dahil dito, nakatanggap ang naturang video ng libo-libong views at dagsang sentimento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @Yengmabilangan, ani, “Healthy na mamantika hahahaha.”

“Solid yan masarap palagi kami nabili dyan pag out sa work,” testimonya ng user na si @bebe_aireleen.

Sey ni @papa_onick, “Ganyan din po sa Japan, yummy.”

“Almost the same po ng breaded chicken and pork yan. Dipped parin po sa oil yan,” hirit ni @viagruh.

“Ang sarap mag-food trip jan lagi akong nadaan jan,” dagdag pa ni @keithy.

Ikaw, titikim ka ba ng mga pritong gulay na ito? (Moises Caleon)