BBM magtatayo ng maraming ospital sa ‘Pinas

Aasahan ang mas maraming itatayong ospital at special centers sa buong bansa upang matutukan ang kalusugan ng mga Pilipino.

Ito ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang site inspection sa ginagawang kauna-unahang regional Multi-Specialty Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Clark, Pampanga nitong Lunes.

Sa kanyang talum­pati, sinabi ng pangulo na determinado ang kanyang administrasyon na mabigyan ng de-kalidad na serbisyong medikal ang mga Pilipino.

“Rest assured this administration is determined to bring a quality healthcare services closer to Filipino people. We will establish primary healthcare facilities as special centers nationwide,” anang Pangulo.

Iuulat aniya nito sa kanyang ikalawang State of the Nation Address ang progreso ng mga itinatayong mga bagong health care centers sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Ang itinatayong Clark Multi-Specialty Medical Center ay magkakaroon ng heart center, lung center, kidney center, cancer center at children’s hospital na inaasahang pakikinaba­ngan ng mga taga-Region 1, 2, 3 at sa National Capital Region. (Aileen Taliping)