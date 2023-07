Bambol Tolentino bahala sa 2025 Asian BM, World Cup

AGAD nag-alok ang PhilCycling ng maagang bid upang muling mag-host ng 2024 Asian BMX Championships na panimula sa mas malaking International Cycling Union BMX World Cup sa nabanggit ding taon.

Siniwalat ni cycling head at Philippine Olympic Committee president Rep. Abraham ‘Bambol’ Tolentino na pinahayag niya ito kina Asian Cycling Confederation (ACC) secretary-general Onkar Singh at UCI management committee member Datuk Amarjit Singh ng Malaysia sa huling araw ng 2023 Asian BMX Championships para sa Freestyle at Racing sa Tagaytay City BMX Park nitong Linggo.

“With the success of this year’s Asian BMX championships, Tagaytay City is declaring its bid not only for the continental championships but also for the UCI World Cup in 2025,” bulalas ni Tolentino, na alkalde ng Tagaytay City.

Mahigit 200 atleta at opisyal mula sa siyam na bansa sa Asya – kabilang ang mga rider na 9 taong gulang pa lang ang mga lumaban sa Challenge – sa tatlong araw na kampeonato na huling qualifier para sa cycling ng 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris, France.

Para ma-host ng bansa ang World Cup, sinabi ni Tolentino na kailangang baguhin ang kasalukuyang BMX track.

“Innovations on the current BMX track would be implemented, especially on raising the start ramp from its present 5-meter height to the world championships and World Cup standard of 8 meters,” hirit niya.

Ang mga planong magtayo ng hugis-V na start ramp – 5 metro at 8 metro – ay ipapatupad aniya sa lalong madaling panahon.

“But hosting the Asian championships and the World Cup would have to be in the first five months of the year when the rains – and the Tagaytay fog – are scant,” panapos niyang sey.

Pinapurihan ng mga opisyal ng ACC at UCI, pati ng mga dayuhang komisyoner ang track at organisasyon ng mga kampeonato. Sumang-ayon sila sa prinsipyo sa panukala ni Tolentino para sa 2025.

Sinabi ni Singh na inaasahan niyang mas maraming bansa sa Asya ang lalahok sa 2025 dahil nasaksihan niya mismo ang mataas na pamantayan ng track at ang kahusayan ng local organizing committee.

Ang isang UCI World Cup ng BMX ay umaakit ng hindi bababa sa mga lalaki at babaeng mananakay mula sa 40 bansa.(Lito Oredo)

