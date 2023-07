Adrian Wong batya tingin sa net, 8 tres pinakawalan

STANDING

TEAM W L

Magnolia 9 0

Rain or Shine 6 2

Blackwater 6 3

Meralco 6 4

NorthPort 5 4

Converge 5 4

Ginebra 4 5

Terrafirma 4 6

NLEX 3 5

Phoenix 3 6

SMB 3 8

TNT 0 7

Mga laro sa Miyerkoles

(Ynares Arena-Pasig)

5 pm – Rain or Shine vs NorthPort

7:30 pm – Phoenix vs TNT

PINABAYAAN ng Ginebra na magliwaliw malayo sa basket si Adrian Wong, pinagbayad ng Converge forward ang crowd darlings.

Nagliyab si Wong ng 26 points mula 8 for 13 shooting sa labas ng arc para akayin ang FiberXers sa 123-95 paglampaso sa Gin Kings sa PBA On Tour sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan nitong Linggo ng gabi.

Pinakita ng Fil-Am ang ibang aspeto ng laro maliban sa D.

“Actually, we got Adrian for defensive purposes,” lahad ni coach Aldin Ayo. “It just so happened that he was the one always open.”

Ang sistema ng Converge, kung sino ang bukas ay siyang titira. Ginawa ‘yun ni Wong, dumating sa FiberXers sa trade mula Magnolia noong April.

Dinomina ni Justin Arana ang paint sa 30 points, 15 rebounds, may 18 markers, 9 boards, 6 assists si Jeron Teng at umangat ang Converge sa 5-4.

Sa harap nina coach Tim Cone at Scottie Thompson, sadsad sa pangalawang sunod ang Ginebra tungo sa 4-5. Hindi naisalba ng tig-19 points nina Nards Pinto at Sydney Onwubere ang Gins.

Ang iskor:

Converge 123 – Arana 30, Wong 26, Teng 18, Nieto 17, Racal 13, Ambohot 7, Mendoza 6, Stockton 6, Ebona 0, Guinto 0.

Ginebra 95 – Pinto 19, Onwubere 19, Gray 17, David 14, Gumaru 6, Pessumal 6, Aguilar 4, Salcedo 4, Aurin 2, Cu 2, Ubalde 2, Dillinger 0.

Quarters: 27-19, 52-47, 84-69, 123-95. (Vladi Eduarte)

See Related Story:

Mike Nieto binigyan ng 2 taong deal ng Converge