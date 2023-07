AC may rebelasyon tungkol sa cheating

Mula noong Sunday nighy ay pinag-uusapan online ang mga rebelasyon ni AC Bonifacio tungkol kay BGYO member Nate Porcalla.

Lumabas kasi sa social media ang isyu na nag-cheat diumano si BGYO Nate noong sila pa ni AC.

Nalaman diumano ni AC ang pangloloko sa kanya ni BGYO Nate pero hindi raw ito umamin at iba ang kuwentong dinahilan.

Ang isa nga sa tinutukoy na inaya ni BGYO Nate na mag-date ay ang dating ‘Pinoy Big Brother’ teen housemate na si Criza Taa.

Pero nilinaw ni Criza sa kanyang Twitter account na never siyang nakipag-date sa nasabing BGYO member.

“Here to address the issue, I’m not with BGYO Nate. Never dated him/went out with him. I have NOTHING to do with the issue,” tweet niya.

Nag-sorry na rin daw sa kanya si AC at kinumpirma niya ang pag-aya sa kanya ni BGYO Nate.

“Ac & I talked already, she apologized and we’re ok. I hope we don’t believe whatever we see on social media especially without proof. ’Di para maging kabit huy!!

“But to make things clear & para alam niyo po san nanggaling ’to. He did message me asking me to go out but I didn’t go cause Nate & I are NOT even close/friend and I have respect for AC. Ms. GRWM (Get Ready With Me) is girls4girls 4ever,” dagdag pa niya.

Nagpasalamat naman si AC kay Criza sa naging matapang na pahayag nito.

“Criza and I know the whole truth. She and I talked already and she had nothing to do with this po. Maraming nadadamay and sadly, nasali pa po kami ni Criza. Thank you, Criza. Hope this cleared things out,” tweet ni AC.

“And the story he told me was different. I’m glad the truth is out. Girls 4 Girls,” dagdag pa ni AC.

Nagbigay rin ng pahayag ang isa pang babae na sinabihan ni BGYO Nate ng “I love you,” si Choc.

“To address a matter of the circulating issue. I want to firmly assert my innocence because Nate manipulated me into thinking that he had ‘no one’ that time.

“I never liked or dated Nate and I was clearly not interested in him but yes, Nate was constantly messaging me while also fixing things with AC. You don’t tell girls ‘I love you’ at the same time do you?”

Dagdag pa ni Choc ay nahuli ni AC si BGYO Nate at dahil sa pangyayaring ito ay naging magkaibigan sila ni AC.

Ni-retweet ni AC ang naging pahayag ni Choc gayundin ang “Girls4girls” na tweet ni Kapamilya singer Angela Ken.

Pero imbes na kampihan si AC ng netizen ay naba-bash pa siya dahil kasi sa hindi niya pag-amin noon sa relasyon nila ni BGYO Nate kahit na nababalita na sila na.

Deadma naman si BGYO Nate, ang iba pang members ng grupo, at gayundin ang pamunuan nila sa nasabing issue. Sa katunayan habang pinag-uusapan sa online ang issue na ‘yon ay nag-perform pa ang BGYO sa ‘PPopCon Manila 2023’ sa Smart Araneta Coliseum.

Pero totoo kayang nagkaroon ng relasyon sina AC at BGYO Nate dahil sa pagkakaalam ko, gaya ng mga K-Pop idol groups ang members din P-Pop idol group na BGYO, ay may love and dating bans o bawal sila magkaroon ng relasyon.

Well…

Anyway, bukas ang mga pahina ng Abante kung nanaisin ni BGYO Nate na magbigay ng kanyang panig sa isyung ito. (Byx Almacen)