38th Star Awards for Movies: Claudine panay iyak kaya grabe ang buckle  

Maayos at bongga ang PMPC’s 38th Star Awards for Movies na ginanap sa Manila Hotel noong Sunday night.

Mga pelikulang ipinalabas noong 2021 ang mga pinarangalan ng Philippine Movie Press Club.

Sina Claudine Barretto, Christian Bautista, Sunshine Cruz, at Alfred Vargas ang nagsilbing hosts and presenters ng 33 awards.

Nakakatuwa nga na ‘yung apat na hosts din ang tumanggap ng mga special award, although mas special ang natanggap na parangal ni Alfred dahil siya ang tinanghal na Darling of the Press for 2021. Sina Claudine at Christian naman ang nanalong Female and Male Stars of the Night, respectively. Si Sunshine naman ang nagwaging Face of the Night.

Si Ms. Helen Gamboa, misis ni former Senator Tito Sotto naman ang pinarangalan ng Nora Aunor Ulirang Artista Lifetime Achievement Award at sinamahan siya ng anak na si MTRCB Chairman Lala Sotto-Antonio, na siya ring nagpakilala sa ina bago tanggapin ni Tita Helen ang nasabing karangalan.

Pag-akyat ni Tita Helen sa stage ay sinalubong agad ito ni Claudine at kitang-kita na biglang umiyak ang host habang yakap ang premyadong actress-singer.

Dahil sa pag-iyak ni Claudine, naiyak na rin si Tita Helen, pero maayos nitong naitawid ang pasasalamat sa ipinagkaloob na karangalan ng PMPC.

After ng speech ni Tita Helen ay muli itong niyakap ni Claudine at dito umiyak ng todo ang host.

Dahil sa tindi ng kanyang pag-iyak ay hindi agad nakapag-spiel si Claudine dahil dahil nagpunas pa siya ng luha at nag-ayos at saka niya saka ipinagpatuloy ang pagho-host.

Samantala, nang makababa na ng stage ng mag-inang Helen at Lala ay lumabas naman sa stage ang Streetboys headed by Jhong Hilario and Vhong Navarro.

Malapit sa upuan ko si Direk Chito Roño kaya kitang-kita ko kung paanong nabigla at umiyak ang premyadong direktor habang nakaupo.

May special award din kasi si Direk Chito bilang Ulirang Alagad ng Sining sa Likod ng Kamera.

Ayon sa speech ni Direk Chito, hindi raw niya expected na darating ang mga alaga niya kasi ni hindi nga raw niya binalita sa mga ito na tatanggap siya ng award.

Ang Streetboys ang naatasang magpakilala sa kanilang pinakamamahal na manager.

Pinababa na ang mga host habang nagsasalita sa stage si Direk Chito, pero tumangging bumaba si Claudine. Hinintay ni Claudine matapos mag-speech si Direk Chito at niyakap niya ito ng mahigpit at umiyak.

Dahil kaya sa ilang beses na pag-iyak ni Claudine kaya siya madalas na nag-buckle sa pagbabasa sa teleprompter ng kanyang spiels?

Anyway, maagang dumating sa Centennial Hall ng Manila Hotel sina Lotlot de Leon, Janice De Belen, at Sunshine Dizon na mga nagsipagwagi sa acting category.

Panalong Best Actress si Sunshine para sa pelikulang ‘Versus’ ka-tie si Charo Santos (na wala sa event) para naman sa pelikulang ‘Kun Maupay Man It Panahon’, samantalang nag-tie rin sa kategoryang Best Supporting Actress sina Lotlot (‘On The Job: The Missing 8’) at Janice (‘Big Night’).

Ang sayang pagmasdan ng dalawang aktres na sabay umakyat sa stage. Hinintay talaga ni Janice si Lotlot para sabay nga silang umakyat para tanggapin ang kani-kanilang tropeo.

Movie of the Year ang ‘On The Job: The Missing 8’ at ang director ng pelikula na si Erik Matti ang nanalong Movie Director of the Year.

Wagi rin sina Vince Tanada at Johnrey Rivas as Best Actor and Best Supporting Actor, respectively, for ‘Katips’.

Special Performers naman sina Daryl Ong, Marlo Mortel, The Company, at ang Concert King na si Martin Nievera.

Congratulations sa lahat ng bumubuo ng PMPC at sa lahat ng winners. (Ogie Narvaez Rodriguez)

