3 Pinoy sakalam na Baybayin translator

Tuloy-tuloy ang pag-ariba ng teknolohiya!

Dahil ito sa ginawa ng mga mathematician mula University of the Philippines – Diliman, College of Science Institute of Mathematics (UPD-CS IM) na translator ng Filipino baybayin.

Ito ay ang research paper ng masteral student na si Rodney Pino at associate professors na sina Dr. Renier Mendoza at Dr. Rachelle Sambayan na may titulong, “Block-level Optical Character Recognition System for Automatic Transliterations of Baybayin Texts Using Support Vector Machine”, isang algorithm kung saan kino-convert nito ang mga text upang maging binary data na patatakbuhin ng support vector machine (SVM) character classifier at dito malalaman kung ang mga characters o salita ay baybayin o latin.

Sey ni Pino, “SVM is a machine learning algorithm used to solve regression or classification problems. We have a dataset for Baybayin characters—let’s say character A and then character BA. SVM uses techniques or mathematical methods that can separate the two datasets to determine characters BA and A.”

Inabot umano ng halos tatlong buwan para lang sa pagkolekta ng mga libo-libong larawan kada baybayin character mula sa iba’t-ibang website, mapa-sulat kamay o naka-type.

Maliban dito, isa rin sa plano nila na pag-ibayuhin pa ang software nito at inaasam na magawa rin itong mobile application upang mas mapadali ang paggamit nito.

Layunin ng kanilang imbensyon na i-preserve o panatilihin ang tradisyonal na pagsusulat ng ating bansa na parte ng mayaman nating kultura at kasaysayan.

“It’s important to have a record of each Baybayin character—even having digitized ones,” ani Dr. Sabayan. (Moises Caleon)