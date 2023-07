18 nanay, tatay, sabay grumadweyt ng kinder sa Davao

Naganap sa Tabunan Elementary School ang nakaka-inspire na pagmartsa ng mga batang edad anim at 18 pares ng mga nanay at tatay na nasa edad 25 hanggang 55 para sa pagtatapos sa kindergarten sa Malita, Davao Occidental.

Sila ang mga nanay at tatay na grumadweyt at sinamahan ng kanilang mga anak na nagmartsa mula sa tribo ng Tagakaulo tribe na hindi nakapag-aral dahil sa kahirapan at sa layo ng paaralan mula sa kanilang bahay.

Masaya naman si class adviser Romnick Masayao dahil nakatulong siya na magtapos ng kinder ang mga nanay at tatay na pangarap makapag-aral sa kabila ng kanilang edad.

Sinabi pa ni Masayao na walang suporta ang mga magulang noon at pag-aasawa ang iniintindi ng kanilang tribo para mabuhay kaya ngayon ay namulat na sila at gusto namang maranasan ang mag-aral.

Nagawa rin umano niyang mapaghiwalay ang classroom ng mga bata at kanilang mga magulang dahil medyo nahihiya ang mga ito na sumabay sa mga bata.

Gayunman, hindi raw mahirap turuan ang mga tanders dahil pursigido talaga silang matuto.

Sinabi pa ng guro na isa rin siyang taga- tribong Tagakaulo kaya hindi siya nahihirapang makasalamuha sa mga estudyante.

Proud din ang guro dahil marunong nang magbasa at magsulat ang mga magulang na estudyante dahil matagal nilang inasam na matuto. Sabi nga nila, hindi pa huli ang lahat para mag-aral at matuto. (Vick Aquino)