Pumalo sa P6.9 bilyon ang tinanggap na alokasyon ng sampung bayan na sumasakop sa ikalawang distrito ng Zambales sa loob lamang ng isang taon sa tungkulin ni Congresswoman Doris ‘Nanay Bing’ Maniquiz para gugulin sa mga proyekto sa infrastructure partikular sa mga flood control, dike at kalsada.

Sa “Ulat sa Pangalawang Distrito ng Zambales” ni Maniquiz nakaraang Lunes, iginiit nito na ang isang taong budget ay dumoble ang alokasyon sa imprastraktura sa ikalawang distrito kung ikukumpara sa nakalipas na walong taon.

Ang malaking alokasyon o P4.46 bilyon ayon sa kongresista ay napunta sa 59-flood control structure, mga dike na dinisenyo para protektahan ang mabababang lugar na binabaha at dinadaluyan ng lahar kapag malakas ang buhos ng ulan.

Ang alokasyon sa infrastructure project, ani Maniquiz ay kinabibilangan ng konstruksiyon ng 37 bagong konkretong kalsada, pagsasaayos ng 22 national road sections; 22 school building; 12 public building at pasilidad; 38 irrigation project; tatlong solar water system; at iba pang proyekto gaya ng konstruksiyon ng tulay at instilasyon ng mga solar light.

Binigyang-diin ni Cong. Maniquiz na ang mga proyekto at mga inisyatibo sa kanyang I-HELP program o ang infrastructure, health, education, livelihood at people’s welfare ay naging posible sa tulong ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez at iba pang opisyal na naging katuwang sa paghahatid ng development fund sa District 2.

“I cannot thank the Speaker well enough for all his help, as well as his wife Congresswoman Yedda Romualdez of Tingog Partylist and Tingog 2nd nominee Cong. Jude Acidre, since the bulk of my funds for social services came from them,” ani Maniquiz.

Kaisa rin aniya sa mga nagbaba ng tulong pinansiyal sa kanyang distrito ay sina Cong. Jocelyn Tulfo ng ACT-CIS Partylist; Rep. Sandro Marcos; Diwa Partylist; at sina Senador Imee Marcos, Sonny Angara, Nancy Binay, Bong Go, Raffy Tulfo, Jinggoy Estrada, Loren Legarda, Lito Lapid, at Koko Pimentel.

Maging ang Departments of Health, Department of Social Welfare and Development, at Department of Labor and Employment ay naglaan din ng tulong pinansiyal para tustusan ang kanyang mga programa para sa mga mamamayan ng second district ng Zambales.

Ang malaking tulong ng mga kaibigan sa Kamara at Senado ang tanging dahilan ani Maniquiz kaya naging tagumpay sa maraming development project at tulong sa mga mamamayan sa Zambales Second District. (Jeane Lacorte)