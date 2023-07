Sky Story pinasinghot ng alikabok ang mga karibal

PINASIKATAN ni Sky Story ang mga tagahanga nang sikwatin ang titulo ng 2023 Philippine Racing Commission 3-Year-Old Locally Bred Stakes Race nitong Sabado sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Kumaskas sa arangkadahan si Light Bearer, pero hindi pinalayo ng nasabing kabayo na tinutukan hanggang sa kalahating milya.

Hinablot sa far turn ang unahan ni Sky Story na sinakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate at lumamang ng dalawang kabayo sa huling kurbada.

Lumayo pa siya ng tatlong kabayo sa rektahan patungo sa magaan na pagtawid sa meta.

Nagrehistro ang winning horse ng impresibong tiyempong 2:06.4 sa 2,000-meter race upang hamigin ang premyong P600K, kinopo ni Light Bearer ang P225K sa pagsegunda.

Tumersero si Open Billing na may P125K at pumang-apat si Orange Bell na may P50K.

(Elech Dawa)