Sen. Go nagpaalala sa publiko na magtipid sa tubig 

Binigyang-diin ni Senator Christopher “Bong” Go ang kahalagahan nang pagpapalakas ng water conservation efforts sa bansa at pagpapatupad ng sustainable practices, kasunod na napipintong kakulangan sa tubig dulot ng El Niño phenomenon.

“Kailangan rin po natin sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga LGUs, lalo na sa mga barangay level, mas paigtingin po natin ‘yung kampanya sa water conservation. Kung hindi naman po kailangan, ‘wag n’yong gamitin ‘yung tubig, i-check n’yo (kung may) mga leakage (para) walang masayang. Gamitin lang natin nang tama para hindi tayo magkaroon ng water shortage,” ayon kay Go, sa isang panayam, sa kanyang pagbisita sa Carcar City noong Miyerkules, Hulyo 12.

Tinukoy rin ng senador ang obligasyon ng mga water service providers na makapaghatid ng tuluy-tuloy at walang patid na serbisyo sa publiko at sinabing, “Bilisan natin itong mga pipeline rehabilitation. Katulad sa Maynila, na-privatize na po ito para sana magkaroon ng maayos na serbisyo. Willing naman po ang taumbayan na magbayad nang tama, sapat basta maayos lang po ‘yung serbisyo.”

Noong Lunes, inihayag ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Undersecretary Carlos David na sa kasalukuyan, ang bansa ay mayroon pang sapat na suplay ng tubig, ngunit binigyang-diin ang kahalagahan ng tamang pangangasiwa upang mapigilan ang posibleng pagkakaroon ng krisis sa tubig sa katapusan ng taon.

Upang maiwasan namang maulit ang insidente noong 2019, kung kailan maraming tahanan sa Metro Manila at bahagi ng Rizal ang nakaranas ng mahahabang water interruptions, iginiit rin ni David ang pangangailangan na epektibong mapangasiwaan ang mga kasalukuyang water resources.

Una nang naglabas ang Water Resources Management Office (WRMO) ng DENR ng Bulletin No. 1, na nagsasaad ng mga gabay para sa mga government building administrators upang makapagpatupad ng akmang water management practices.

Hinimok rin naman ni Go ang gobyerno na itaas ang kamalayan ng mga Pinoy tungkol sa water conservation, gayundin sa sense ng environmental responsibility.

Iminungkahi din niya ang isang intensified greening program bilang isang pangmatagalang solusyon, at idinagdag na ang naturang programa ay dapat na maging isang collaborative effort na kinasasangkutan ng pamahalaan at mga lokal na komunidad.

“Ang long term solution naman po nito itong greening program, kailangan na mas maraming punongkahoy na itatanim natin sa ating mga watershed. When I say greening program, hindi lang magtanim ng seedlings, tapos iwanan na. Kailangan po mayro’ng follow-up. Kaya po tayo mayroong DENR din po na pwedeng mamahala dito,” ani Go.

Iginiit pa ng senador na ang pag-iingat sa mga water resources at pagtitipid ng tubig ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan kundi ng bawat indibidwal, “Pwede rin po nating i-observe itong (water conservation.) Ipatupad natin itong water conservation at para po maka-save naman tayo ng tubig at para po hindi tayo magkaroon ng water shortage.”

Hinikayat pa niya ang publiko na gumamit ng iba’t ibang episyenteng water management techniques, gaya nang pagbabawas ng water consumption, pag-aayos ng mga tagas, at paggamit ng mga water-saving technologies, upang matiyak ang sustainability ng tubig.