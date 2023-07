Sarah, Matteo paligsahan, pasarapan sa pagluluto

Nagluto lang sa kanilang trip kamakailan sa Thailand ang mag-asawang Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli, pero napakilig na nila ng todo ang mga AshMatt o ang mga fan nila.

Sinubukan nina Matteo at Sarah ang magluto ng Thai cuisine at tila nagpaligsahan pa kung sino ang mas masarap na luto. Pero ang pagiging sweet, affectionate at maasikaso kasi nila ang napansin talaga ng mga fan at netizens.

Ilan sa mga comment, “Nagluto lang, eh, pinakilig n’yo naman kami.”

“Wow ang sweet naman. Sobrang maalaga nila sa isa’t isa.”

“Ashmatt is setting my standards higher for a relationship.”

At marami pang iba. May nagpapasalamat naman kay Matteo dahil nagagawa raw ni Sarah ang simpleng mga bagay na ikinaliligaya nito.

