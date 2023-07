Sabrina ‘di mag-public apology!

Hanggang ngayong Sunday (July 16), 4:00pm, ang taning na ibinigay ni Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni Claudine Barretto, para mag-public apology ang dating sexy star na si Sabrina M kaugnay ng ipinahayag nito na nakarelasyon nito ng dalawang taon at kalahati ang yumaong Kapamilya actor na si Rico Yan.

Kung hindi raw magpa-public apology si Sabrina ay magsasampa ng reklamo sa piskalya si Atty. Topacio at ang Claudinians (mga fan ni Claudine).

Abangers na ang kalahi nina Marites at Marisol kung magpa-public apology nga ba si Sabrina.

Ilang beses din kaming nakipag-ugnayan sa kampo ni Sabrina, pero kahapon lang ng umaga sila nagbigay ng pahayag.

Ipinadala sa amin ng isang malapit kay Sabrina ang official statement mula sa legal counsel ni Sabrina na si Atty. Juman B. Paa na founder ng Knowledge Advocate of Volunteer Lawyers.

“Our client, Sabrina M, will not issue a public apology. The purported offended parties may file a case to assert their rights allegedly violated by Sabrina, in the same vein that cases are now being prepared against certain individuals who, in their attempt to silence Sabrina, intentionally committed criminal acts against her,” ang official statement ni Atty. Paa.

Ano kaya ang magiging reaksyon ni Atty. Topacio, pati na rin ni Claudine, sa official statement na ito ng legal counsel ni Sabrina? (Jun Lalin)

See Related Stories:

Kundi magso-sorry hanggang Sunday: Atty. Topacio tutuluyan si Sabrina

Claudine nilinaw na iba at hindi siya ang magdedemanda kay Sabrina