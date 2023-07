RoRo ng Montenegro sumadsad sa Romblon; 129 sakay na-rescue

Tumagilid at sumadsad sa Banton Island, Romblon ang isang pampasaherong barko nitong madaling araw ng Linggo.

Sa ulat ng Philippine Coast Guard (PCG), ang MV Maria Helena ay sumadsad sa dalampasigan ng Barangay Nasunugan sa Banton, Romblon dakong ala-una ng madaling araw nitong July 16, 2023.

Ayon kay Captain Elmo Sumocol, ang RoRo/passenger vessel na pag-aari ng Montenegro Shipping Lines Inc. ay may sakay na 93 pasahero kasama ang mga driver, 36 crew kabilang ang kapitan ng barko at 16 rolling cargoes nang mangyari ang insidente.

Tumagilid umano ang barko makaraang sumabog ang gulong ng isa sa mga trak na sakay kaya tumagilid ito hanggang sa maputol ang tali at magsunuran nang tumagilid ang iba pang mga sasakyan.

Nasa may Dos Hermanas Island ang barko nang hinampas ito ng malalaking alon kaya tumagilid ito at tumagilid din ang mga sakay na truck. Tinangka umano ng mga crew na ayusin ang tali ng mga sasakyan pero sa sobrang lakas ng alon ay hindi ito kinaya at naputol na ang mga tali.

Dakong alas-10:30 ng gabi ng Sabado nang makatanggap ng distress call ang PCG sa Romblon kaya agad silang nagsagawa ng search and rescue operation.

Ayon pa sa ulat, sinadya ng kapitan na isadsad ang barko upang maiwasan ang mas malaking aksidente.

Alas-3:00 ng madaling araw nang umpisahan ang pagbaba ng mga pasahero ng MV Maria Helena sa lifeboat nito.

Inasistehan ang mga ito ng PCG team at mga local passenger boat na nasa bisinidad.

Galing Lucena City, Quezon ang barko at patungo sana sa Tablas Island sa Romblon nang maganap ang insidente.