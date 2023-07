Robyn Lauren Brown kinopo unang ginto sa Asian trackfest

ITINALA ni Robyn Lauren Brown ang dagdag na kasaysayan sa ‘Pinas matapos nang kopoin ang unang gintong medalya ng bansa sa women’s 400-meter hurdles pang-apat na araw nitong Sabado ng gabi ng 25th Asian Athletics Championships 2023 sa National Stadium sa Bangkok, Thailand.

Pumoste ang Fil-Am nang pinakamabilis na oras na 57.50 segundo sa pagsapaw sa dalaewang Haponesa upang ibigay sa Philippine Athletics Track and Field Association ang unang medalya mula sa torneo at simulan ang pagtitipon ng kanyang kailangang puntos upang makasabak sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris, France.

Ikinatuwa ni Brown, may personal best at national record na 56.15 segundo, ang pagiging isa sa mga bagong kampeon sa kontinente matapos na hindi makapaniwala sa nakakagulat niyang panalo.

Hindi umaasang manalo ng medalya ang atletang suportado ng Philippine Sports Commission dahil sa bigat ng kompetisyon.

Pumasok si Brown sa straight final na may walong runner sa magandang lane 5 at sumunod sa likod ni Japenese Ami Yamamoto sa halos lahat ng karera hanggang sa huling 120m hinablot ang trangko saka kumalas sa pinaleng 90m.

Pero pumalag pa si Yamamoto, isang kababayan at pambato ng Kazakhstan, pero lubhang mabilis ang atrangkada ni BRown para magtagumpay.

Ito ang pangalawang medalya niya para sa paglalaro sa ‘Pinas makaraang makapilak sa 32nd Southeast Asian Games 2023 sa Phnom Penh, Cambodia noong Mayo.

“Most of our 21 athletes made the finals in this all-Asia Championships. In this sense, result is satisfactory. But more importantly we can now start gauging or measuring ourselves with the rest of Asia. A couple of gold medals is not going to hurt though,” ani Patafa president Agapito Capistrano.

(Lito Oredo)