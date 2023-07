Ricky Rivero pumanaw na

Parang kailan lang nang mabalitaan naming isinugod sa ospital si Ricky Rivero.

Si Ricky ay isa sa mga produkto ng ‘That’s Entertainment’ at naging komedyante at direktor rin.

Pero heto nga, mababasa na ang ‘pakikiramay’ at ‘pamamaalam’ ng mga malalapit na kaibigan sa kanya.

Heto nga ang Facebook post ni Harlene Bautista, malapit na kaibigan ni Ricky.

“My dance partner, my favorite lifter, my Rick Astley. Magka-chat lang tayo mga two days ago. Iniisip ko kasi kung paano. Pahinga ka na. Alam mo ‘yun na mahal kita at alam ko mahal mo kami nila Kuya. Salamat sa pagkakaibigan at sa tawanang walang humpay. I love you.”

Heto naman ang mensahe ni Herbert Bautista:

“Malungkot na araw dahil sa pagpanaw ng isang kaibigan at kasamahan sa pelikula at telebisyon. Paalam, Ricky. Nakikiramay ang aming pamilya sa Salvador at Rivero families.”

Huli kong napanood si Ricky sa pelikulang ‘Kahit Maputi na ang Buhok Ko’ na kuwento ng buhay ni Rey Valera, at bida si RK Bagatsing.

Ilan pa sa mga pelikulang ginawa niya ay ang ‘Iska’, ‘Ang Sikreto ng Piso’, ‘Praybet Benjamin’, ‘Ang Tanging Ina Mo’, ‘Petrang Kabayo’.

Isa siya sa mga bida ng ‘Ninja Kids’, kasama sina JC Bonnin, Francis Magalona, Ramon Christopher, Keno.

Naging direktor siya ng iba’t ibang teleserye sa ABS-CBN, at ang huling pelikula na dinirek niya ay ang ‘D Aswang Slayerz’.

Pumanaw si Ricky sa edad na 51.

Ang aming taos pusong pakikiramay sa pamilya ni Ricky Rivero… (Dondon Sermino)