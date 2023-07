Puwedeng gawin ng ICC – Enrile ‘Pinas iipitin yaman kapalit ni Digong

Maaaring ipitin ng International Criminal Court (ICC) ang financial assets ng Pilipinas kung hindi isusuko si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte oras na isyuhan ng arrest warrant kaugnay ng madugong drug war sa kanyang administrasyon.

Ito ang sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay ng nalalapit na pagpapasya ng ICC sa July 18 kaugnay ng inihaing apela ng gobyerno para pigilin ang pagpapatuloy ng imbestigasyon kay Duterte.

Nauna nang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevarra na posibleng isampa agad ng ICC prosecutor ang kaso laban kay Duterte at iba pang personalidad, kasama si Senador Ronald “Bato” dela Rosa na noon ay hepe ng Philippine National Police (PNP).

Ayon kay Enrile, mahihirapan ang ICC na ipaaresto si Duterte dahil walang arresting officer na makakatuntong sa Pilipinas.

“Sino ngayon ang gagamitin ng ICC para ipatupad ‘yong kanilang desisyon? Meron ba silang armada para dalhin dito para arestuhin si (ex) President Duterte?” tanong ni Enrile sa program anito sa telebisyon.

“Puwede bang pumasok dito ang puwersa ng Russia, ng Ame­rica o ng China para arestuhin? Sino ang magpapatupad ng desisyon ng ICC? Mayroon pang police ang ICC? Makapag isyu ba ng contempt?” paliwanag pa niya.

Ang maaari lang umanong gawin ng ICC ay ipitin ang ari-arian ng Pilipinas sa abroad.

“Sanction siguro if they can withhold the financial assets of Philippines or anyone else but I doubt it because kailangan tayo ng America,” wika ni Enrile.

“Marami rin silang magagawa, bawasan nila ang contribution nila sa UN tapos ‘yan, wala nang UN,” babala pa niya.

Binanggit pa ni Enrile na napag-usapan na ng mga opisyal ng Malacañang ang isyu at sa kanyang personal na posisyon ay hindi dapat isuko ang soberenya ng bansa kahit pa sa United Nations.

“Pinag-usapan namin ‘yan eh, yan ang posisyon ko. As a Filipino, I will not agree to surrender the sovereignty of the Philippines to anybody not even to the UN,” ani Enrile.

Kaya aniya gigil ang mga prosecutor na mag-imbestiga dahil wala silang trabaho at hindi susuweldo kaya kailangan nilang ituloy ang ginagawang paghabol sa mga inireklamo sa ICC. (Aileen Taliping)