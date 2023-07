Psoriasis pinasasahog sa universal health care law

Ipinapasama sa coverage ng Universal Health Care law ang psoriasis, isang autoimmune disease na nakakaapekto sa buhay ng daan libong Pilipino.

Ayon kay Anakalusugan party-list Rep. Ray Reyes nakatingin ngayon sa Pilipinas ang ibang bansa kaugnay ng template sa pagsasama ng mga pas­yenteng may psoriasis sa libreng primary health care services.

“Psoriasis is a lifelong autoimmune disease that has no cure yet and affects the quality of life of hundreds of thousands of Filipinos nationwide. It is painful, chronic, and leaves them prone to worse medical conditions, including psoriatic arthritis, cardiometabolic syndrome, and depression,” sabi ni Reyes na dumalo sa International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) Forum sa Singapore kamakailan.

Bukod sa nakakaapekto sa pagiging produktibo, sinabi ni Reyes na mayroong dalang social stigma ang psoriasis na nakakaapekto sa kanilang pakikisalamuha sa iba.

Batay sa datos ng Department of Health nasa 300,000 ang mga Pilipino na may psoriasis. (Billy Begas)