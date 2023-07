Pinasa-‘Diyos’ mga kalaban: Sharon patong-patong sakit dahil sa stress, pagod

Ang payat mo Sharon Cuneta! Ang seksi mo!

‘Yan nga ang maririnig mo na chika ng mga kaibigan ni Megastar sa tuwing nakikita siya.

Pero may mga nagsasabi nga, bakit parang hindi siya healthy? Medyo iba raw kasi ang mukha niya, na parang kahit masayang-masaya, medyo malamlam ang Hitsura.

At `yun nga, sa latest Instagram post ni Shawie, inamin niyang may sakit siya.

“Went to my doctor in St. Luke’s BGC yesterday. She inserted a camera into my nose and mouth. Sobrang clogged daw ang ilong ko and my throat is so swollen and papunta nang infection kaya ang dami kong gamot ngayon.

“Nasanay na lang daw ako sa feeling ng barado ang ilong at masama ang lagay ng throat kaya ‘di ko na nare-realize pag ganon (!).

“Haaaay…Kasi init/ulan lagi sa shooting namin.

“Before my guesting sa ‘E.A.T.’ TVJ, weird na ang throat ko at naapektuhan na at sinabi ko na sa shooting ‘yon isang gabi. Kaya pala wala akong boses sa ‘E.A.T.’ nung ni-request doon na kantahin ko bigla ang part ng ‘Bituing Walang Ningning…’ Dapat pala hiningi ko magbalot ng boses!

“Sinabi ng doc ko kailangan ko daw i-rest ang voice ko ng one week… Bukod daw sa fatigue, stress-induced daw. Kaya isang malaking ‘tenk yu’ sa mga nagbibigay sa akin ng stress pinasaDios ko na kayo!

“May acid reflux pa ako susmaryosep…

“Haaaay naman miss na miss ko na ang set namin at mga kasama ko doon mula kay Direk Nuel @directfromncn hanggang kay @jackielou.blanco at siempre ang anak kong mahal na mahal ko at mahal na mahal ako! @aldenrichards02.”

‘Yun nga, nagpatung-patong ang sakit ni Sharon, kaya pala sa ‘E.A.T.’ nga ay parang hirap siyang kumanta.

Anyway, mensahe nga kay Sharon ng kaibigan niyang si Jackie Lou Blanco, “Mama, your health is most important. I love you.”

At bilin ng direktor ng pelikulang ‘A Mother Son’s Story’ na si Nuel Naval, “Love you! Basta magpagaling ka muna. Miss you more!”

Get well soon, Sharon!

