‘Pinas bilang export powerhouse

Pilipinas bilang isang “export powerhouse.” Pwede di ba mga kababayan? Target ngang gawin ni Pangulong Marcos na ‘export powerhouse’ ang Pilipinas.

Maaring sabihing isa itong ambisyosong pangarap pero may katuturan. Napansin kasi ng ating Pangulo na mangilan-ilan lamang na mga produkto ang talagang malakas sa ating export kaya bakit nga hindi tayo mag-diversify, magkaroon pa ng variety. Ayusin ang kinakailangan hanggang maging “export powerhouse” ang Pilipinas.

Inilunsad kamakailan ng ating Pangulo ang Philippine Export Development Plan (PEDP) 2023-2028 na naglalayong paigtingin ang pagsisikap na maiangat ang export level ng bansa mula sa $126.8 bilyon ngayong taon tungo sa target na $240.5 bilyon pagdating ng taong 2028.

Kaalinsabay nito, ang Kongreso po ay nagtalakay ng mga panukalang batas para maasistehan itong PEDP at gawing mas competitive sa ibang bansa ang ating mga produkto.

Isa sa mga panukalang niratipikahan na ng Senado at ng mas malaking Kapulungan bago nag-adjourn ay ang pagtatatag ng “One Town, One Product (OTOP)” program ng Department of Trade and Industry (DTI).

Matutulungan nitong OTOP ang mga maliliit na negosyante at mapapasigla ang galaw ng ekonomiya sa mga kanayunan. Isa po ang inyong lingkod sa may akda ng panukalang ito.

Napapanahon po ang pagpasa ng Kongreso sa OTOP bill dahil inaprubahan din ng Pangulo ang DTI-drafted PEDP sa gitna ng humihinang export sector na bunga rin ng nagbabadyang global economic slowdown.

Hinihintay na lamang natin na mapirmahan ng ating Pangulo ang OTOP bill para maisabatas na ito.

Bukod dito, maganda din ang tiyempo ng OTOP bill dahil ang Pilipinas ay sumali na sa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ang biggest free trade pact na makakatulong sa mga Filipino exporters at inaasahang magbibigay sa kanila ng mas mataas na kita.

Binigyang diin po ni DTI Secretary Fred Pascual ang isinusulong na PEDP 2023-2028 ng ating Pangulo na naglalayong gawin ang Pilipinas na isang “agile export powerhouse.” Pangmalakasan ang target na ito at makikipagsabayan tayo sa ibang bansa. Sa ngayon po ay masasabi talagang may kabagalan ang Pilipinas pagdating sa exports lalo na sa merchandise exports.

Sa ilalim ng PEDP, walong sektor ang inaasahang pagmumulan ng 88.5% na target sa Philippine export pagdating ng taong 2028 na kinabibilangan ng electronics; IT-BPM (Information Technology and Business Process Management), mga mineral, agriculture at agri-based exports, transport products, wearables at fashion accessories, mga kemikal, at pati home furnishings.

Dito po pumapasok ang OTOP bill na ipinasa ng Kongreso. Tatargetin nito ang pagsusulong ng mga hakbangin para maitaas ang kalidad ng mga produkto sa mga bayan-bayan na puwedeng ibenta sa ibang bansa.

Batid po natin na ang economic growth ay hindi magiging inclusive kung walang estratehiya ang gobyerno para mapalakas ang mga micro, small and medium enterprises (MSMEs) na bumubuo ng 99.5% ng local businesses at nag-eempleyo ng halos 60% ng ating mga manggagawa.

Napaka-krusyal po na ma-level up natin ang kalidad ng ating mga lokal na produkto at maging agresibo tayo sa pag-promote nito sa international market lalo na sa mga hamon tulad ng mahinang demand sa ibang bansa dahil na rin sa global economic slowdown.

Dito rin po sa OTOP bill, kailangan ang partnership ng local government units (LGUs) para bigyan ng tulong ang mga MSMEs sa pagdisenyo ng mga produkto at pag-develop ng mga bagong produkto, pagpapalawak ng existing product lines, pagpapaganda ng packaging at disensyo, pag-update ng tekonolohiya tulad ng mga isasagawang workshop, mga pagsasanay at iba pang paraan para mapabuti ang business skills sa pamamagitan naman ng business counselling.

Pareho pong niratipikahan ng Senado at Mababang Kapulungan ang OTOP bill matapos pagsamahin ang House Bill (HB) 1171 at Senate Bill (SB) 1594 bago nag-recess ang Kongreso noong buwan ng Hunyo.

Nilalayon din ng bill na asistehan ang mga entrepreneur para makasunod sila sa mga requirements ng DTI-Bureau of Philippine Standards (BPS), Food and Drug Administration (FDA) at Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP), at magkaroon ng monitoring at evaluation para tiyaking nasusunod ang mataas na standard. Aalalayan din ang MSME beneficiaries sa iba’t ibang platform, multimedia advocacy campaigns, trade fairs. Kasama rin sa panukala ang paglikha ng OTOP Philippines Hubs.

Sasaklawin din ng programa ang mga agricultural-based product tulad ng kape, cacao at agri-processed products tulad ng mga sumusunod: processed meats, coconut oil, preserved at processed seafood products; arts at crafts gaya ng coco coir, weaves, bamboo, paper artistry at wood; home at fashion products tulad ng gifts, souvenir items, furniture, ornaments, houseware, garments at textiles; at processed foodstuff gaya ng prutas at nuts, local delicacies, juices, alak, tsaa, tinapay at baked goods, preserved food sauces, cakes, food supplements, at culinary-based specialty products.

Bago po ang sine die adjournment, ipinasa namin ang HB 7941 na naglalayong i-revitalize ang Philippine Bamboo Industry Development Council (PBIDC) para maipatupad ang Philippine Bamboo Industry Development Program (Program) para sa propagation, processing, business development at commercialization ng Philippine bamboo products dito hanggang abroad. Ang HB 7941 ay batay sa HB 1096 na ating inakda kasama sina Camarines Sur Reps. Miguel Luis Villafuerte, Tsuyoshi Anthony Horibata at ang Bicol Saro partylist.

Sa ilalim naman ng HB 1804 ay ipinapanukala natin ang development program para sa abaca industry at pagtatag ng P500-million fund para tustusan ang malawakang programa sa propagation, production, processing, marketing, promotion at distribusyon ng produktong ito na tinatawag sa ibang bansa bilang “Manila hemp.”

Kasama rin po sa aming mga iminungkahi ay iyong magkaroon ng mga food terminal sa lahat ng rehiyon sa bansa.

Ito naman ay bilang suporta sa plano ni Pangulong Marcos na pagbutihin ang farm industrialization para makamit ang food self-sufficiency ng bansa at tayo’y maging pangunahing “agricultural resource hub” sa buong mundo.

Hindi po gusto ng Pangulo na lagi na lamang tayong naghahabol sa ating mga kapitbahay na bansa pagdating sa farm productivity. Mas gusto nya na tayo ay kilalaning global center alinsunod na rin sa mga nasimulan ng kanyang ama na si yumaong Presidente Ferdinand Marcos Sr.— na dating naglunsad ng Food Terminal Inc. (FTI) sa Taguig City.

Alinsunod sa plano ng Pangulo na ma-improve ang agricultural value chain at lumikha ng mas maraming agribusiness market opportunities, naniniwala tayong kailangan ng ating agriculture secretary na magaya at mapalawak pa ang “FTI concept” sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga food terminals sa buong bansa na nakapokus sa main agricultural produce ng bawat rehiyon.

Gaya sa amin sa Bikol, maari kaming tumutok sa pagproseso at pag-export ng mga produktong galing sa pili. Bukod sa mga kending gawa sa pili na pampasalubong, marami pang mga produktong galing sa pili na swak pang export, kagaya ng pili pulp oil na karaniwang ginagamit sa mga beauty products. Pwede rin gawin puree, sauce at flour o arina ang pili para sa pagluluto at baking. At pwede rin na pili wine.

Gayundin ang mga produktong galing sa coconut kung saan ay mayroon kaming P230-million Sustainable Agriculture and Fishery Enterprises (SAFE) Innovation Hub para sa coconut processing ng value-added na mga produktong galing sa niyog na aming e-export sa ibat-ibang bansa

Ito nga ay binisita ni Pangulong Marcos noong nakaraang pagpunta niya sa aming probinsya.

Sasabihin nga ng iba na ambisyoso ang mga programang isinusulong ng Pangulo kaya naman buhos po ang suporta naming mga mambabatas para makamit ang lahat ng ito. Dahil hindi naman ito magbebenepisyo lamang para sa iisang tao o para lamang sa Pangulo kundi para sa ating lahat ng mga Pilipino. Kaya kung may maibibigay tayong tulong para makamit ang lahat ng ito, bakit naman hindi natin gagawin?