Nagsalita na sa tunay na dahilan ng hiwalayan: Sunshine ‘di umasa ng kasal kay Macky

Kung noon ay matipid sa pagsagot si Sunshine Cruz sa tunay na dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Macky Mathay, ngayon ay kumportable na siyang pag-usapan ito.

Anim na taon na nakarelasyon ni Sunshine si Macky na city councilor na ngayon ng San Juan City. Naghiwalay sila noong September 2022, limang araw bago ang kanilang 6th anniversary sa kanilang relasyon.

“Almost 5 days bago mag-6th anniversary kami, nakipaghiwalay ako sa kanya. Lock-in taping pa ‘yon. Through message I said na I don’t think may patutunguhan pa ‘tong relationship. Nakita ko lang na parang hindi nagle-level up ‘yung relationship. Hindi nagmu-move.

“Don’t get me wrong, he’s a good guy. I love his children. Pero siyempre, at this point in my life, I am 45, parang siyempre, naghahanap na tayo ng relationship na kahit papaano lume-level up. Hindi ‘yung diretso lang kasi magsi-six years na.

“I gave him a chance, no regrets naman, he was a good guy,” pag-confess ng aktres sa YouTube vlog ni Karen Davila.

Nilinaw rin ni Sunshine na hindi niya hiniling na makasal kay Macky dahil hindi na raw niya gustong magpakasal ulit.

“Sa totoo lang, ayoko naman na. I am okay na life partner kami. Pero ‘yung pagpapakasal, sa ngayon hindi ko na naiisip. Maybe when I turn 60 or 70, parang si Tita Boots Anson-Roa. Who knows, ‘di ba? Kung may ibibigay. Sa totoo lang pagdating kay Macky, hindi ko rin naman hinintay ‘yan,” diin pa ni Sunshine.

Hindi naman daw sinasara ng ‘Unbreak My Heart’ star ang kanyang puso. Umaasa pa rin daw siya na mahahanap niya ang tamang tao na para sa kanya.

“Ang sarap magmahal, ang sarap kiligin, ang sarap ng may inspirasyon. So kung may dumating para sa akin, bakit hindi? Lahat naman tayo may karapatang mahalin at magmahal,” pagtiyak pa ni Sunshine. (Ruel Mendoza)

