Mga lupa ng AFP iparerenta sa mga korporasyon

Sinisilip ng mga senador na iparenta ang malalaking lupain ng Armed Forces of the Philippines (AFP) upang makalikom ng malaking halaga ang gobyerno bilang pambayad sa pensyon ng mga sundalo at pulis.

Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ito ang pinag-iisipan ng mga senador bukod sa mandatory 5% na kakaltasin sa suweldo ng mga sundalo at pulis upang maging pondo ng kanilang pension system.

“I think it is just the matter kung gaano kaliit ang kaltas, kung gaano kalaki and of course kung puwede nating i-utilize ang kanilang mga assets para madagdagan po ang pondo nitong parang kanilang version ng SSS,” paliwanag ni Zubiri sa isang radio interview.

“Ang suggestion ko kay Senador Jinggoy (Estrada) tingnan ‘yong assets ng military reservations” giit ng senador

Aniya, puwedeng ibenta, iparenta o pumasok sa joint venture agreement ang AFP sa mga korporasyon.

Kung hindi gagawin ang pagkatas sa suweldo ng mga sundalo at pulis, baka dumating ang panahon na mas malaki pa ang budget ng military and uniformed personnel pension kaysa sa budget ng AFP at Philippine National Police.

Binanggit pa ni Zubiri na nadoble na ang suweldo ng mga sundalo at pulis sa panahon ng administrasyong Duterte kaya hindi naman kalabisan na kaltasan na sila ngayon para mapondohan ang kanilang pensyon.