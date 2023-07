Maynilad inawat water interruption

Makakahinga na ng maluwag ang mga customer na namumrublema sa kakapusan ng supply ng tubig mula sa Maynilad matapos suspindihin ang sche­duled water interruptions.

Sa inilabas na abiso ng Maynilad, inalis ang arawang water interruptions sa ilang bahagi ng Caloocan, Malabon, Manila, Navotas, Quezon City at Valenzuela dahil nakatu­long umano ang ulan ng Bagyong Dodong sa level ng tubig sa Ipo Dam.

“The scheduled daily water service interruption in portions of Caloocan, Malabon, Manila, Navotas, Quezon City and Valenzuela will be suspended indefinitely,” anang advisory ng Maynilad.

Bagama’t mababa lamang ang antas ng tubig na ipinapalabas mula sa Angat Dam, sinabi ng Maynilad na nakukuha pa naman nila ang 2,400 million liters per day na pangangailan para mai-supply sa kanilang customers.

Maglalabas ang Maynilad ng abiso kung sakaling kailangan mu­ling ibalik ang daily water interruption sa mga darating na araw. (Aileen Taliping/Dolly Cabreza)