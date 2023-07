Makati Football Club hinarbat 4 na kampeonato sa Cup No. 1

WINALIS ng Makati Football Club ang katatapos na Cup No. 1 sa Frederikshavn, Denmark, unang pagkakataon sa 39 years ng torneo na dinomina ng isang youth club ang kumpetisyon.

Hari ang Makati FC sa Boys 11 division nang ibaon ang Hobro IK ng Denmark 3-0 sa finale.

Kinalos din ng Boys 13 ang Escuela La Academia FC ng Guatemala sa 6-5 thriller.

Hindi nagpahuli ang dalawang girls team. Kinumpleto ng 12/13 squad ang sweep sa kanilang division via 5-1 rout sa Nord SK ng Norway, undefeated din sa six matches ang Girls 14 team tampok ang pagbokya sa San Francisco Seals ng US 3-0 sa title match.

Isusunod ng Makati FC ang 47th Gothia World Youth Cup, ang largest international youth football tournament na sisipa sa July 17-22 sa Gothenburg, Sweden.

(Vladi Eduarte)