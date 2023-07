Libro ng buhay ni Britney Spears, lalabas na

Marami na ang naghihintay sa highly-anticipated memoir ng dating Teen Pop Queen na si Britney Spears.

Sa October 24 na lalabas ang kanyang libro na ‘The Woman In Me’ na naglalaman ng maraming kuwento sa buhay ng singer na hindi pa naisasapubliko simula noong sumikat siya noong 1999 dahil sa hit single na ‘Baby, One More Time’.

Kasama sa kanyang memoir ay ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakaroon ng mental breakdown noong 2007 at sabay na kanyang pagpapakalbo.

Hindi rin daw mawawala ang tungkol sa strict conservatorship na pinilit siyang pasukin ng kanyang amang si Jamie Spears noong 2008 para makontrol ang kanyang pera pati na ang personal niyang buhay. Natapos ang conservatorship noong 2021 nang hilingin niya sa korte na kaya na niyang maasikaso ang buhay niya.

Sinama rin ng 41-year old singer ang mga naging romantic involvement niya kina Justin Timberlake, Jason Allen Alexander, Kevin Federline, at sa current husband niyang si Sam Asghari.

Ayon sa publisher ng memoir, “This is a brave and astonishingly moving story about freedom, fame, motherhood, survival, faith, and hope. Written with remarkable candor and humor, Spears’s groundbreaking book illuminates the enduring power of music and love — and the importance of a woman telling her own story, on her own terms, at last.”

Dahil si Britney Spears ito, napakarami na ang excited sa libro ng kanyang buhay! (Ruel Mendoza)

See Related Stories:

Britney Spears, nanay nagkaayos na

I didn’t die, I’m alive — Britney Spears