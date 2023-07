SA pang-apat na pagkakataon sa 20-year career sa NBA, magpapalit na naman ng jersey number si LeBron James.

Sinabi ng agent niyang si Rich Paul kay Dave McMenamin ng ESPN nitong Sabado na mula No. 6, magiging No. 23 na muli si James sa Los Angeles Lakers sa 78th o 2023-24 season ng major hoop.

No. 23 din ang unang ginamit ni LeBron pagsampa sa NBA.

“Out of respect for Bill Russell,” sagot ni Paul nang tanungin kung bakit nag-switch muli ang alaga.

Namatay na noong 2022 si Russell, ang 11-time champion na alamat ng Boston Celtics. Bago ang nakaraang season, ni-retire ng NBA ang kanyang No. 6.

Gamit na ni James ang No. 6 noong nakaraang season bilang tribute kay Russell.

No. 23 na ang gamit ni LeBron sa high school, ito rin ang numero niya sa Cavaliers mula 2003. Paglipat sa Miami Heat noong 2010, nagpalit siya sa No. 6 dahil kay Michael Jordan ang 23.

Pagbalik sa Cleveland noong 2014, No. 23 ulit siya. Paglipat sa LA noong 2018, No. 23 pa rin pero nagpalit sa No. 6 noong 2021 bilang paraya sa bagong teammate noon na si Anthony Davis pero No. 3 ang ginamit ni AD.

(Vladi Eduarte)