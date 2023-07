Koi fish 5XL ang laki!

HINDI na bago sa mga Pinoy ang makakita ng sikat na koi fish sa mga palaisdaan dito sa ‘Pinas. Marami na nga ang nawiwili na mag-alaga nito lalo pa at cute rin naman ang nasabing isda sa pani­ngin.

Ngunit paano kung ang koi fish mo, hindi normal ang laki! Gaya na lang sa mga litratong ibinahagi ng Ghibli Community sa Facebook na isang koi fish na tila abnormal ang taba at 5XL ika nga!

Sa mga litratong ibinahagi, makikita ang cute na koi fish na lumalangoy-langoy pa at sobrang taba na tila ‘di na nito kaya ang katawan! Kumpara kasi sa normal na koi fish, mas malaki ito ng dala­wa o tatlong beses at kahawig pa ang isdang butete! Kaya naman pati mga netizen, nacutan na rin at napangiti sa mga litrato.

“OMG, Koi Fish size 5XL,” caption pa ng uploader sa post.

Ang ibang netizens, napatanong na lang kung saan makakakuha ng ganitong Koi Fish o hindi kaya naman ay napasabi na lang na spirit animal nila umano ang nasabing isda.

“How big I actually want the gold fish,” komento ni Karley.

“My baba’s spirit animal,” aliw na komento naman ni Dexter.

Ang post ay nakakuha na ng libo-libong reaksiyon mula sa mga netizen pati na rin daan-daang shares at comment. Ikaw, mag-aalaga ka ba ng ganito katabang koi fish? Comment na! (MJ Osinsao)