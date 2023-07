Bumuka ang agwat ng Ginebra sa team standings pagkatapos ariin ang Legs 1 at 2 ng PBA 3×3 Season 3 First Conference.

Nakaipon na ng maximum tour points na 200 ang Gin Kings nina Kim Aurin, Ralph Cu, Ralph Salcedo at Donald Gumaru, huling itinumba ang Meralco 19-17 sa overtime ng Leg 2 finale noong Hulyo 11.

Pinakamalapit na kabuntot ng Gins ang Cavitex (140) na nakadalawang sunod na third-place finish. Nilaglag ng Braves sa No. 3 ang San Miguel (130).

Mula sa dating No. 7 sa opening leg, lumundag sa No. 4 ang Bolts (120). Nanatili sa No. 5 ang guest team Wilcon Depot (85).

Magkabuhol sa 6th-7th ang Blackwater Smooth Razor at Pioneer Elastoseasl Katibays sa parehong 80, mula dating No, 4 ay nabalaho sa No. 8 ang Terrafirma (78).

Nasa 9th ang TNT Triple Giga (65), sunod ang Purefoods TJ Titans (58) at NorthPort (32).

(Vladi Eduarte)