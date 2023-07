Japanese astig sa freestyle ng Asian BMX Championships

NAGBIDA si Moto Sasaki habang nakadamit na kulay rainbow na simbolo bilang kampeon ng mundo nang walisin ng mga Japanese ang freestyle competition ng 2023 Asian Cycling Confederation (ACC) BMX Championships nitong Sabado sa Tagaytay City.

Halos perpektong humarurot ang 38 anyos na siklista sa iniskor na 90.725 puntos upang angkinin ang gintong medalya sa men’s flatland sa bagong gawang multi-purpose Tagaytay City Combat Center.

Wagi rin si Sakura Kawaguchi sa women’s flatland sa 78.375 markers, alpas sa kababayang si Kirara Nakagawa (77.925) sa 1-2 walis ng mga Haponesa sa kaganapang mga nasa kalendaryo ng International Cycling Union (UCI) at Asian Cycling Confederation, na ang host ay ang PhilCycling at Tagaytay City sa pangunguna ni Philippine Olympic Committee president Rep. Abraham ‘Bambol” Tolentino.

Si Nippon Masato Ito, 32, ang nag-silver sa men’s flatland sa 88.00 puntos habang si Pakphum Poosa Art mula sa Bangkok ang nag-bronze sa 84.00.

Pang-apat si Dwyne Lopena (76.400) na best-placed Pinoy, kasunod sina Georich Cardino (76.150) at Renz Viaje (74.100).

Nakumpleto ni Thai Sudarat Suvanich (71.700) ang women’s podium kung saan ang lokal na taya na si Kristal Hernandez (67.450) pumang-apat din.

Umiskor si Yawn Deng ng China ng 82 para pamunuan ang women’s park na muntik nang makansela gaya ng freestyle dahil sa ulan at hamog na dumaan sa sikat na turista at sports destination halos buong araw nitong Biyernes at Sabado..

Ang isa pang Chinese na si Gian Zheng (77) ang nakapilak at si Nene Naito ng Japan (71.26) ang nag-bronze medal.

(Lito Oredo)