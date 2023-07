Francis Legaspi sinungkit gold sa Copernicus Math Olympiad

GINTO at tansong medalya ang nasungkit kamakailan ng dalawang estudyanteng Pilipino na lumahok sa 4th Copernicus International Math Olympiad sa Columbia University sa New York, USA.

Si Francis Deinmel Legaspi, incoming Grade 5 student sa Special Education Center for the Gifted (SPED-G Kalayaan) sa Subic Bay Freeport Zone at si Luciano Armand Copok, Grade 8 student mula sa British School Manila, ay kapwa nagwagi ng ginto at tansong medalya matapos nilang talunin ang mahigit 100 finalists mula sa 22 bansa.

Ang Copernicus Olympiad ay isang international competition platform na nilalahukan ng mga Grade 3 hanggang Grade 12 students na naglalaban-laban sa kategorya ng Math at Astronomy.

Layunin ng kompetisyon na ma-develop ang academic skills ng mga bata, mas mapalawig ang kanilang potensiyal at magkaroon ng mga kaibigan mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

Nagpaabot naman ng pasasalamat ang ina ni Francis na si Jesica kay Senator Sonny Angara sa patuloy na pagtulong nito sa kanyang anak simula nang mag-umpisa ang bata sa paglahok sa mga international math competition sa edad na anim.

Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat si Copok, na isang champion golfer din, sa kanyang mga magulang na sina Allen at Tiffany Jane sa kanilang suporta at pagmamahal sa kanyang math journey.

Bago ang panalong ito ni Francis, nagwagi na rin siya ng mga gintong medalya sa iba’t iba pang math competition sa ibayong dagat.

Kabilang dito ang International Math Olympiad sa Hong Kong, Thailand International Math Olympiad, Southeast Asia Math Olympiad, Philippine International Math Olympiad at ang World International Math Olympiad.

Pinasalamatan ng ama ni Francis na si Dennis si Senator Angara, at maging sina Lynette Baldivino, Bong Arreza, Michael Escalona at ang MVP Sports Foundation sa kanilang tulong upang makalahok ang bata sa kompetisyon sa New York.

(Abante Sports)