Fran Yu atat bingwitin ni Bonnie Tan sa Batang Pier

KURSUNADA ni coach Bonnie Tan ng NorthPort si Fran Yu, isa sa mahalagang piyesa ng three-peat ng Letran sa National Collegiate Athletics Association men’s basketball.

Hinugot ng Batang Pier sa PBA On Tour si Yu at nakapagpakitang-gilas na, na-scout na rin ng ibang teams.

Pero mukhang malabong makarating sa NorthPort ang playmaker, nagdeklara na ng intensiyon na magpa-draft (38th PBA Dradt 2023) sa September 17.

“Bigs ang hinahanap ng team kaya ‘yun ang talagang tinitingnan namin,” ani Tan Linggo.

Sa first round, Nos. 5 at 11 picks ang Batang Pier.

“Masyado kasing lumiit ang team nu’ng mawala sina (Greg) Slaughter at Troy Rike kaya forced kaming kumuha talaga ng natural centers,” dagdag ng coach. “Of course, nandiyan sina (Prince) Caperal at Christian (Balagasay), pero kulang pa dahil si JM (Calma) more of a forward.”

Walang pick ang NorthPort sa second round, sa third na ulit pipili. Sakaling available pa si Yu, baka makuha pa nila.

Sa oktubre pa pagbubukas ang 48th Philippine Basketball Association 20223-24 dahil sa pagpaparaya sa 19th FIBA Men’s World Cup sa Agosto sa bansa at 19th Asian Games sa China sa Setyembre.

(Vladi Eduarte)