Excited na: Ria humirit ng pamangkin kina Maine, Arjo

Abang-abang nga ang mga fan sa kasal nina Maine Mendoza, Arjo Atayde.

At si Ria Atayde, sobrang excited na rin daw na magkaroon ng panibagong sister, sa katauhan siyempre ni Maine.

“Yes, I’m very excited to have another sister!

“And for my brother to enter new chapter!” sabi ni Ria.

Super excited na nga raw siya sa magaganap na kasal. At sobrang excited na rin daw siyang maging ‘tita’.

“Oo naman, sobrang excited na! Eh, 31 na ako!” sey pa rin niya.

Eh, siya ba, kelan pakakasal kay Zanjoe Marudo?

“Ako? Naku, hindi ko pa alam. Abangan n’yo na lang!” sagot niya.

Pero, handa na rin ba siyang mag-asawa?

“Kung mangyayari, mangyayari na lang po!” patawa-tawang sambit pa ng isa sa mga bida ng ‘Nag-aapoy na Damdamin’.

Oh, bongga, ‘di ba? Ang dami-rami na ngang nag-aabang sa kasal nina Arjo at Maine na noon pa kalat na sa July 28 na nga raw.

At ang dami na ring naghihintay, nagpu-push na magka-baby na sila. Na kahit si Sylvia Sanchez nga, humihirit na agad ng apo sa dalawa.

Bongga! (Dondon Sermino)

