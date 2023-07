Elaiza Yulo sasailalim sa 6 na buwang pagsasanay sa USA

SASAILALIM sa anim na buwang training camp sa Estados Unidos ang nakababatang kapatid ni 2020+1 Tokyo Olympian at 2-time world champion Carlos Edriel Yulo na si Elaiza Andriel Yulo upang mas mapahusay ang galing sa Women’s Artistic Gymnastics.

Napag-alaman sa ina niya na si Angelica Yulo na umalis noong Hulyo 11ang kanyang anak na babae kasama ang coaches mula sa Alpha Gymnastics Philippines patungo sa Kansas, Missouri para sa GAGE Training Camp

“Finally, the AGP Team meets Coach Al Fong- the USA Olympic coach and consultant, for their training camp in Kansas, USA,” post ni Yulo, ukol sa anak na nagnanais ding mapabilang sa pambansang koponan tulad ng kuya na sina Carlos Edriel at Karl Eldrew.

“The AGP family is excited for what our Developmental team, @yuloelaiza @tchelzymeipusheens and our very own Coach @ur_co_dee will learn from Coach Al for the improvement and continuous development of higher-level gymnastics,” dagdag pa ng ginang.

Huling sumabak ang 13-anyos na si Elaiza at 15-taong-gulang na si Karl Edrew sa junior level ng Asian Artistic Gymnastics Championships sa Singapore.

Ang dalawa ay gumawa ng ingay sa JRC Artistic Gymnastics Stars Championships sa Thailand noong Nobyembre, kung saan si Elaiza ang nangibabaw sa field nang makuha niya ang mga ginto sa individual all-around, vault, uneven bars, at floor exercise.

Si Eldrew ay nakakuha ng anim na medalya, nanalo ng ginto sa floor exercise, silvers sa individual all-around, vault, parallel bars, at pommel horse, at bronze sa still rings.

(Lito Oredo)