Dottie Ardina, Bianca Isabel Pagdanganan baba sa round 3

BAHAGYANG bumaba sina Dottie Ardina at Bianca Isabel Pagdanganan pagkaraan ng $1.750M (P95.3M) 38th Dana Open 2023 third and penultimate round sa Highlands Meadows Golf Club sa Slyvania, Ohio nitong Sabado (Linggo sa Manila).

Pumalo si Ardina ng Canlubang, Laguna ng apat na birdie, pero may gayung bilang din ng bogey para sa 71 at 54-hole total two-under 212, 15 na palo na ang layo na kay solo leader Linn Grant ng Sweden na may 62-195. Napadpad siya sa buhulan sa pang-52 puwesto mula sa pang-43 para maglaho na tsansa sa korona.

Ang kakuwadra niya sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Pagdanganan buhat sa pagtabla sa 52nd place napunta sa pagsosyo sa ika-66 na posisyon makalipas ang 74-214 patungo sa final round Linggo.

Abante si Grant ng anim na palo sa limang manlalaro at halos maabot na ang titulo ng torneo na 77 ang pumasok sa finals mula sa 144 starters at nagsisilbing 74th Ladies Professional Golf Asociation Tour 2023 Leg 16.

(Ramil Cruz)