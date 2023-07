Dante Exum swak sa Dallas, pinirmahan ang halos P7B

LALO pang sumikip ang backcourt ng Dallas sa pagdating ni Dante Exum.

Pinapirma na ng Mavericks ang 28-year-old guard ng three-year, $126M (P6.8B) contract.

Loaded na ang backcourt ng Mavs kina Luka Doncic at Kyrie Irving sa parating na 78th NBA 2023-24, makikihati pa ng minuto si Exum kina Jaden Hardy, veteran Tim Hardaway Jr. at Josh Green. Teammates sina Green at Exum sa Australian national team.

No. 5 pick overall ng Utah si Exum noong 2014, nakalimang seasons din sa Jazz bago nai-trade sa Cleveland. Matapos ang walong taon sa NBA, dumayo at naka-dalawang taon siya sa FC Barcelona at Partizan NIL Belgrade.

Sa NBA, nag-average si si Exum ng 5.7 points at 19 minutes sa 245 games sa Jazz at Cavaliers. Naka-17 postseason games din siya sa Utah.

Maliban sa re-signing nina Irving at center Dwight Powell, nakuha rin ng Mavs sina Grant Williams mula Boston at Richaun Holmes sa Sacramento.

(Vladi Eduarte)